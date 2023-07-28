Топ-5 самых популярных сериалов о супергероях последних лет: обязательны к просмотру

UAportal подготовил исчерпывающий обзор лучших супергеройских сериалов. Они вышли на экраны в 2018-2023 годах.

"Академия Амбрелла"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: супергеройский

Страна производства: США

Продолжительность: 50 минут на серию

Год производства: 2019-2020

Главный продюсер: Dark Horse Entertainment

В эксцентричной семейной драме о супергероях семеро людей, рожденных при загадочных обстоятельствах, усыновлены таинственным миллиардером и воспитаны как родные братья и сестры, борются с преступностью. Став взрослыми, они воссоединяются после смерти отца, но лишь для того, чтобы раскрыть темные семейные тайны и столкнуться с надвигающимся апокалипсисом.

Видео дня

"Сорвиголова"

Рейтинг IMDB 8.6

Жанр: супергеройский

Страна производства: США

Продолжительность: 55 минут на серию

Год производства: 2018

Главный продюсер: Marvel Television

Адвокат днем и мститель ночью, Мэтт Мердок, ослепнув в детстве, использует свои обостренные ощущения для борьбы с преступностью на Адской кухне как герой в маске Сорвиголовы. В этом увлекательном сериале неустанное стремление Мердока к справедливости сталкивает его с грозными противниками, среди которых загадочный и смертоносный Кингпин Уилсон Фиск, испытывая его физические и нравственные пределы.

"Люк Кейдж"

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: супергеройский

Страна производства: США

Продолжительность: 50 минут на серию

Год производства: 2018

Главный продюсер: Marvel Television

Сериал, события которого разворачиваются в Гарлеме, рассказывает о Люке Кейдже, пуленепробиваемом и сверхчеловечески сильном мужчине с прошлым, окутанным тайной. Стремясь защитить свою общину, Кейдж вступает в борьбу с коррупцией и преступностью, которую возглавляет безжалостная Мэрайя Диллард. Его путь к тому, чтобы стать героем для жителей Гарлема, полон вызовов, личных дилемм и борьбы за то, чтобы делать то, что правильно.

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"Железный кулак"

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: супергеройский

Страна производства: США

Продолжительность: 52 минуты на серию

Год производства: 2018

Главный продюсер: Marvel Television

Дэнни Рэнд, которого многие годы считали погибшим, возвращается в Нью-Йорк как наследник многомиллиардной корпорации своей семьи. Однако он также является бессмертным Железным Кулаком, живым оружием, натренированным в боевых искусствах. В борьбе с корпоративной коррупцией и мистическими угрозами Рэнд должен принять свое наследие, чтобы защитить город и противостоять своему теневому прошлому.

"Джессика Джонс"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: супергеройский

Страна производства: США

Продолжительность 56 минут на серию

Год производства: 2018

Главный продюсер: Marvel Television

Этот увлекательный сериал в стиле нео-нуар рассказывает о Джессике Джонс, бывшей супергероине, ставшей частным детективом и борющейся с посттравматическим стрессовым расстройством. Она использует свою незаурядную силу и устойчивость для раскрытия дел, одновременно борясь со своим заклятым врагом – Килгрейвом, контролирующим сознание. Сериал углубляется в темы травмы, власти и искупления, когда Джонс преодолевает сложности своей жизни как героя и выжившего человека.

Напомним, UAportal подготовил список лучших приключенческих сериалов. Они вышли в прокат в период с 2018 по 2021 год.

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