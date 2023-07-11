Топ-5 самых распространенных языков в мире: почему английский не на первом месте

Язык – это зеркало души каждого народа, отражающее его глубину и культурные особенности. UAportal подготовил информацию о топ-5 самых распространенных языках мира, на которых говорят миллионы людей.

Мандаринский китайский (Северное наречие Китая)

Путунхуа – это официальный язык Китая, на котором говорят более 1 миллиарда носителей. Она занимает первое место в списке. Изучение этого языка открывает двери богатой культуре, истории и экономическим возможностям, связанным с Китаем.

Испанский

Испанский занимает вторую позицию в нашем списке. Ее носителями являются примерно 460 миллионов человек. Это официальный язык в 21 стране, включая Испанию, Мексику и большинство стран Центральной и Южной Америки. Она известна своим мелодичным ритмом. Испанский оказал большое влияние на развитие мировой литературы, музыки и кино.

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Английский

Носителями английского являются около 360 миллионов человек. Он является одним из самых влиятельных языков в мире, ведь миллионы людей изучили его как иностранный. Ее используют в делах бизнеса, дипломатии и технологий, поэтому английский язык является языком международного общения.

Гинди

Четвертой в списке является хинди, носителями которой являются около 341 миллиона человек. Она является официальным языком Индии и играет жизненно важную роль в индийской киноиндустрии, известной как Болливуд. Богатая и выразительная хинди отражает разнообразие и культурное наследие этого региона.

Арабский

Арабский язык, носителями которого являются около 315 миллионов человек, является пятым самым распространенным языком в мире. Она имеет религиозное значение, ведь ею написан Коран. Это официальный язык более чем в 20 странах Ближнего Востока и Северной Африки. Арабский имеет интересную историю и красивое каллиграфическое письмо.

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