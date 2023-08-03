Топ-5 самых рейтинговых сериалов о супергероях: вы не сможете оторваться от экрана

Если вы являетесь ценителем фильма от DC и Marvel, однако не знаете, какой фильм в дальнейшем смотреть, то эта подборка точно для вас. UAportal подготовил топ-5 самых интересных сериалов о супергероях, вышедших с 2018 по 2021 год.

"Академия Амбрелла"

Рейтинг МБРР: 8.0/10

Жанр: Супергеройский, драма, фантастика

Страна: США

Продолжительность: 45-60 мин на серию

Год: 2019-2020

Производство: Dark Horse Entertainment

Семья супергероев воссоединяются после смерти своего приемного отца, сэра Реджинальда Гаргрива. Каждый член семьи обладает необычайными способностями, но в то же время имеет свой эмоциональный багаж и пытается найти свое место в мире.

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"Хроники мстителя"

Рейтинг IMDB: 9.2/10

Жанр: Супергерой, криминал, мистика

Страна: США

Продолжительность: 50 мин на серию

Год: 2018-2020

Производство: Alpha Studios

Из тени выходит крестоносец в маске, чтобы навести порядок на коррумпированных улицах пропитанного преступностью мегаполиса. Пока мститель борется как с внутренними демонами, так и с внешними врагами, паутина тайн распутывается, открывая темнее подполье города.

"Сорвиголова"

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: Супергеройский, криминальный, драма

Страна: США

Продолжительность: 45-60 минут на серию

Год: 2015-2018

Производство: Marvel Television

Мэтт Мердок, слепой адвокат, подрабатывающий супергероем-мстителем, по прозвищу Сорвиголова. Сюжет сериала разворачивается на грязных улицах нью-йоркской "адской кухни" и исследует сложную двойную жизнь главного героя, борющегося с преступностью как в зале суда, так и в тени.

"Ребята"

Рейтинг IMDB: 8.7/10

Жанр: Супергеройский, боевик, комедия

Страна: США

Продолжительность: 55 мин на серию

Год: 2019-2020

Производство: Amazon Studios

Сюжет разворачивается в мире, где существуют супергерои, но они не такие, как в традиционных комиксах. Сериал рассказывает о группе мстителей, известных как "Ребята", стремящихся разоблачить и уничтожить коррумпированных и высокомерных супергероев, называющих себя "Семеркой".

"Флэш"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Супергеройский, боевик, драма

Страна: США

Продолжительность: 42 мин на серию

Год: 2014 – по сей день

Производство: DC Entertainment

Барри Аллен, ученый-криминалист, приобретает чрезвычайную скорость после несчастного случая с ускорителем частиц. Вооружившись новыми способностями, главный герой становится супергероем, известный как Флэш, и посвящает свою жизнь защите невиновных и борьбе с метачеловеческими угрозами.

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