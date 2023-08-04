Топ-5 самых ярких ужастиков: после просмотра вы не сможете заснуть

Приготовьтесь к просмотру темных и жутких историй, получивших признание критиков и испугавших зрителей по всему миру. UAportal составил подборку из пяти незабываемых фильмов ужасов, вышедших на экраны в период с 2018 по 2021 год.

"Тихое место" (2018)

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Ужасы, драма, фантастика

Страна: США

Продолжительность: 90 минут

Год: 2018

Производство: Paramount Pictures

В постапокалиптическом мире, в котором царят смертоносные существа со сверхчувствительным слухом, семья Эбботтов пытается выжить в тишине. Родители путешествуют по опасному ландшафту и пытаются защитить своих детей от ужасов, подстерегающих их. Каждый звук может означать мгновенную смерть, заставляющую семью общаться на языке жестов и полагаться на свой ум, чтобы перехитрить ужасающих существ.

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"Наследственное"(2018)

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Ужасы, драма, мистика

Страна: США

Продолжительность: 127 минут

Год: 2018

Производство: A24

Члены семьи оплакивают потерю бабушки и одновременно распутывают ужасное родовое проклятие, преследующее их жизнь. Тони Коллетт все больше поглощают темные тайны, скрытые в древние истории. Когда сверхъестественное присутствие становится сильнее, семья должна противостоять своим глубочайшим страхам и распутать зловещую паутину, которая их связывает.

"Убирайся прочь"(2017)

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Ужасы, мистика, триллер

Страна: США

Страна производства: США

Продолжительность: 104 минуты

Год: 2017

Производство: Universal Pictures

Крис Вашингтон приезжает в богатое семейное поместье своей подруги на выходные. Однако то, что начинается как неудобное знакомство, быстро перерастает в ужасающее открытие. Главный герой отдает себе отчет, что что-то зловещее скрывается под, казалось бы, приветливым фасадом семьи его подруги.

"Мидсоммар" (2019)

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Ужасы, драма, мистика

Страна: США

Продолжительность: 148 минут

Год: 2019

Производство: A24

Зрители могут отправиться в невероятное и тревожное путешествие в обособленную шведскую коммуну, в которой празднуют Ивана Купала. Расстроенная молодая женщина приобщается к поездке своего парня и его друзей в летнем путешествии в коммуну, в которой они сталкиваются с древними ритуалами и тревожными обычаями, быстро превращающими их идиллический отпуск в ужас. Когда границы между реальностью и галлюцинациями размываются, главный герой запутывается в паутине психологического террора.

"Оно" (2017)

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Ужасы, драма, фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 135 минут

Год: 2017

Производство: New Line Cinema

Группа молодых изгнанников, известных как "Клуб неудачников", сталкивается со своими худшими страхами и противостоят древнему злу, притаившемуся в маленьком городке Дерри в штате Мэн. В фильме воспроизводит две временные линии, фиксируя детские травмы героев и их взрослую жизнь, когда злонамеренная сущность появляется снова.

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