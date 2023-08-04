Топ-5 самых ярких ужастиков: после просмотра вы не сможете заснуть
Приготовьтесь к просмотру темных и жутких историй, получивших признание критиков и испугавших зрителей по всему миру. UAportal составил подборку из пяти незабываемых фильмов ужасов, вышедших на экраны в период с 2018 по 2021 год.
"Тихое место" (2018)
Рейтинг IMDB: 7.5/10
Жанр: Ужасы, драма, фантастика
Страна: США
Продолжительность: 90 минут
Год: 2018
Производство: Paramount Pictures
В постапокалиптическом мире, в котором царят смертоносные существа со сверхчувствительным слухом, семья Эбботтов пытается выжить в тишине. Родители путешествуют по опасному ландшафту и пытаются защитить своих детей от ужасов, подстерегающих их. Каждый звук может означать мгновенную смерть, заставляющую семью общаться на языке жестов и полагаться на свой ум, чтобы перехитрить ужасающих существ.
"Наследственное"(2018)
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: Ужасы, драма, мистика
Страна: США
Продолжительность: 127 минут
Год: 2018
Производство: A24
Члены семьи оплакивают потерю бабушки и одновременно распутывают ужасное родовое проклятие, преследующее их жизнь. Тони Коллетт все больше поглощают темные тайны, скрытые в древние истории. Когда сверхъестественное присутствие становится сильнее, семья должна противостоять своим глубочайшим страхам и распутать зловещую паутину, которая их связывает.
"Убирайся прочь"(2017)
Рейтинг IMDB: 7.7/10
Жанр: Ужасы, мистика, триллер
Страна: США
Страна производства: США
Продолжительность: 104 минуты
Год: 2017
Производство: Universal Pictures
Крис Вашингтон приезжает в богатое семейное поместье своей подруги на выходные. Однако то, что начинается как неудобное знакомство, быстро перерастает в ужасающее открытие. Главный герой отдает себе отчет, что что-то зловещее скрывается под, казалось бы, приветливым фасадом семьи его подруги.
"Мидсоммар" (2019)
Рейтинг IMDB: 7.1/10
Жанр: Ужасы, драма, мистика
Страна: США
Продолжительность: 148 минут
Год: 2019
Производство: A24
Зрители могут отправиться в невероятное и тревожное путешествие в обособленную шведскую коммуну, в которой празднуют Ивана Купала. Расстроенная молодая женщина приобщается к поездке своего парня и его друзей в летнем путешествии в коммуну, в которой они сталкиваются с древними ритуалами и тревожными обычаями, быстро превращающими их идиллический отпуск в ужас. Когда границы между реальностью и галлюцинациями размываются, главный герой запутывается в паутине психологического террора.
"Оно" (2017)
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: Ужасы, драма, фэнтези
Страна: США
Продолжительность: 135 минут
Год: 2017
Производство: New Line Cinema
Группа молодых изгнанников, известных как "Клуб неудачников", сталкивается со своими худшими страхами и противостоят древнему злу, притаившемуся в маленьком городке Дерри в штате Мэн. В фильме воспроизводит две временные линии, фиксируя детские травмы героев и их взрослую жизнь, когда злонамеренная сущность появляется снова.
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