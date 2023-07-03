Топ пять комедийных фильмов для просмотра с друзьями: смейтесь вместе
Смеяться вместе – отличный способ сблизиться с родными и друзьями. UAportal подготовил список из пяти комедийных фильмов, идеально подходящих для совместного просмотра.
"Ночные игры"
Рейтинг IMDB: 7.0
Жанр: Комедия / Криминал / Тайна
Страна: США
Продолжительность: 1ч 40мин
Год: 2018
Продюсер: Джон Дэвис, Джейсон Бейтман
"Ночные игры" – это комедия с элементами детектива о друзьях, собравшихся на вечер игр. Когда одного из игроков похищают, остальные должны решить головоломку и спасти своего товарища, преодолевая опасные ситуации.
"Образование"
Рейтинг IMDB: 7.2
Жанр: Комедия
Страна: США
Продолжительность: 1ч 42мин
Год: 2019
Продюсер: Меган Эллисон
"Образование" – это остроумная и смешная комедия о двух старшеклассниках, которые на протяжении всей учебной жизни старательно учились и избегали вечеринок. В преддверии выпускного, они все-таки решили устроить одну дикую тусу, в результате которой открыли для себя настоящую дружбу.
"Секса не будет!!!"
Рейтинг IMDB: 6.2
Жанр: Комедия
Страна: США
Продолжительность: 1ч 42мин
Год: 2018
Продюсер: Эван Голдберг, Сет Роген
Хорошая комедия о трех родителях, пытающихся удержать своих дочерей от секса на выпускном вечере. Фильм в легкой манере показывает проблемы воспитания детей.
"Ты водишь!"
Рейтинг IMDB: 6.5
Жанр: Комедия
Страна: США
Продолжительность: 1ч 40мин
Год: 2018
Продюсер: Тодд Гарнер
Комедия основана на реальной истории друзей, которые, на протяжении 30 лет, играют в пятнашки. Игра продолжается даже на свадьбе Джерри, который ни разу не был пятнами. Чтобы развеселить жениха, друзья решили наконец передать эту долгожданную эстафету.
"Джуманджи: Зов джунглей"
Рейтинг IMDB: 7.0
Жанр: Экшн/Приключения/Комедия
Страна: США
Продолжительность: 1ч 59мин
Год: 2017
Продюсер: Мэтт Толмач, Уильям Тейтлер
Это приключенческая комедия о попавшей в видеоигру группе старшеклассников. Чтобы спастись, друзья должны вместе пройти разные испытания. Им приходится прокладывать свой путь через джунгли и учиться сотрудничать.
Ранее UaPortal подготовил топ пять лучших фильмов с Кирой Найтли в главной роли.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!