Топ пять комедийных фильмов для просмотра с друзьями: смейтесь вместе

Смеяться вместе – отличный способ сблизиться с родными и друзьями. UAportal подготовил список из пяти комедийных фильмов, идеально подходящих для совместного просмотра.

"Ночные игры"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Комедия / Криминал / Тайна

Страна: США

Продолжительность: 1ч 40мин

Год: 2018

Продюсер: Джон Дэвис, Джейсон Бейтман

"Ночные игры" – это комедия с элементами детектива о друзьях, собравшихся на вечер игр. Когда одного из игроков похищают, остальные должны решить головоломку и спасти своего товарища, преодолевая опасные ситуации.

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"Образование"

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 42мин

Год: 2019

Продюсер: Меган Эллисон

"Образование" – это остроумная и смешная комедия о двух старшеклассниках, которые на протяжении всей учебной жизни старательно учились и избегали вечеринок. В преддверии выпускного, они все-таки решили устроить одну дикую тусу, в результате которой открыли для себя настоящую дружбу.

"Секса не будет!!!"

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 42мин

Год: 2018

Продюсер: Эван Голдберг, Сет Роген

Хорошая комедия о трех родителях, пытающихся удержать своих дочерей от секса на выпускном вечере. Фильм в легкой манере показывает проблемы воспитания детей.

"Ты водишь!"

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 40мин

Год: 2018

Продюсер: Тодд Гарнер

Комедия основана на реальной истории друзей, которые, на протяжении 30 лет, играют в пятнашки. Игра продолжается даже на свадьбе Джерри, который ни разу не был пятнами. Чтобы развеселить жениха, друзья решили наконец передать эту долгожданную эстафету.

"Джуманджи: Зов джунглей"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Экшн/Приключения/Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 59мин

Год: 2017

Продюсер: Мэтт Толмач, Уильям Тейтлер

Это приключенческая комедия о попавшей в видеоигру группе старшеклассников. Чтобы спастись, друзья должны вместе пройти разные испытания. Им приходится прокладывать свой путь через джунгли и учиться сотрудничать.

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