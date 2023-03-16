Трем знакам зодиака повезет в любви весной

UAportal подготовил гороскоп для трех знаков зодиака на весну. Им повезет с отношениями, благодаря влиянию планет.

Козерог

Луна в Козероге несет с собой атмосферу стабильности и безопасности, а также повышенное чувство ответственности. Люди, родившиеся под этим знаком, могут чувствовать себя более приземленными, чем обычно, и, скорее всего, возьмут на себя больше руководящих функций.

Им также следует помнить, что в этот период придется принимать сложные решения, но если они останутся верны себе, то смогут выйти вперед. Что касается отношений, то людям с Луной в Козероге следует сосредоточиться на общении и понимании, а не на попытках контролировать или манипулировать ситуацией.

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Рыбы

Венера сейчас находится в Рыбах, что способствует творчеству и воображению. Люди, рожденные под этим знаком, получат пользу от того, что смогут отвлечься от работы или других обязательств, чтобы исследовать новые идеи или хобби, не испытывая при этом чувства вины.

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При принятии решений также следует прислушиваться к своей интуиции, так как она может направить по неожиданным путям, которые в конечном итоге принесут большую выгоду. Что касается любовной жизни, то положение Венеры советует от всей души предаться романтике, но при этом помнить, что не стоит слишком увлекаться фантазиями, так как реальность тоже требует внимания!

Телец

Уран сейчас находится в Тельце, а это значит, что в скором времени вас могут ожидать неожиданные сюрпризы! Рождённым под этим знаком следует ожидать внезапных перемен, как хороших, так и плохи. Однако, если вы останетесь непредвзятыми, то сможете достаточно быстро адаптироваться к новым условиям без каких-либо серьёзных сбоев.

Что касается отношений, то расположение Урана означает, что сейчас самое подходящее время для поиска различных типов связей – платонических или романтических. Не стесняйтесь знакомиться с новыми людьми, разделяющими ваши интересы!

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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