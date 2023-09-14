Три признака того, что друзья вас используют: как не попасть в эту ловушку

UAportal подготовил подборку трех распространенных признаков того, что друзья могут использовать человека для собственных нужд. В условиях современного мира важно знать об этих признаках, чтобы защитить себя от неискренних людей и поддерживать здоровые, более гармоничные отношения с другими.

Обращаются только за услугами

Одним из признаков того, что друзья вас используют, является то, что они обращаются только тогда, когда им что-то нужно. Одалживают деньги, просят об услуге или ищут помощи в решении собственных проблем, но когда требуется их поддержка или просто проведение совместного времени, они могут исчезать.

Не инициируют встречи

Еще один признак того, что друзья могут вас использовать, - это то, что они никогда не берут на себя инициативу строить совместные планы или устраивать встречи. Если вы всегда предлагаете совместные мероприятия, а друзья кажутся незаинтересованными или слишком занятыми, чтобы проводить время вместе, это означает, они могут вас использовать.

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Не проявляют настоящего интереса

Если друзья редко спрашивают о вашей жизни, мыслях, чувствах и достижениях, а их разговоры ограничиваются только собственными интересами и проблемами, это может свидетельствовать о том, что они не интересуются вами как личностью, а лишь в том, что могут получить от общения какую-то выгоду.