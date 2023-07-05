Три простых правила ухода за полостью рта в домашних условиях: ваши зубы будут сиять

Стоматологические клиники предлагают различные процедуры по сохранению здоровых и красивых зубов. В частности, отбеливание и профессиональная чистка. Однако все же индивидуальная гигиена играет ключевую роль. UAportal подготовил практические советы по уходу за полостью рта, которые помогут вам сэкономить время, деньги и силы на поддержание здоровой и блестящей улыбки.

Техника чистки зубов

Сначала вам следует выбрать зубную щетку с мягкой щетиной, а также ферментную зубную пасту. Держите щетку под углом 45 градусов к десне и совершайте мягкие круговые движения. Не забывайте чистить все зубы, включая внешнюю, внутреннюю и жевательную поверхности. Старайтесь их чистить не менее двух минут дважды в день. Эта техника удаляет зубной налет, предотвращает кариес, другие заболевания десен и неприятный запах изо рта.

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Утренний режим:

Начинайте свой день с тщательной чистки зубов, используя рекомендованную технику. Уделяйте внимание труднодоступным местам, например задним угловым зубам.

После еды:

Если есть возможность, чистьте зубы после еды или перекуса, чтобы удалить частицы пищи и предотвратить рост бактерий.

Ночной ритуал:

Перед сном возьмите правило чистить зубы с помощью правильной техники. Это поможет удалить накопившийся за день зубной налет.

Использование зубной нити

Хотя чистить зубы необходимо, не менее важно включить в свой уход за полостью рта зубную нить. Она проникает в те места, куда щетка добраться не может. Например, между зубами и вдоль линии десны.

Возьмите примерно 18 см зубной нити и намотайте ее на средние пальцы, оставив между ними небольшой отрезок. Аккуратно проведите нить между зубами, следуя их изгибу. Двигайте вверх и вниз, чтобы удалить налет и остатки пищи.

Ежедневная чистка зубной нитью:

Это может быть период перед чисткой зубов по утрам или перед сном. Последовательность – ключ к поддержанию здоровых десен и профилактике кариеса.

Техника имеет значение:

Убедитесь, что вы проводите зубную нить с обеих сторон каждого зуба. Будьте осторожны, чтобы не травмировать десну, но достаточно тщательны, чтобы удалить все остатки застрявшей пищи.

Чистка языка

На языке скапливаются бактерии, которые могут способствовать появлению неприятного запаха изо рта и влиять на общее состояние полости рта, поэтому очень важно не забывать о нем. Чтобы эффективно очистить язык, используйте скребок языка или мягкую щетину зубной щетки. Аккуратно очистите его, удаляя остатки пищи и бактерии.

Ежедневный режим:

Добавьте эту процедуру в свой ежедневный уход за полостью рта, чтобы сохранить свежее дыхание и гигиену. Вы можете это делать после чистки зубов.

Водный баланс и здоровье полости рта:

Не забывайте пить в течение дня, потому что это способствует выработке слюны, которая естественным образом очищает полость рта и предотвращает рост бактерий.

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