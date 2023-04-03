Три знака зодиака раскроют любовный потенциал на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для трех знаков зодиака, которые смогут раскрыть любовный потенциал на неделе 3 по 9 апреля. Они смогут повысить шансы на достижение желаемого.

Овен

Поскольку на этой неделе Нептун находится в Овне, рожденные под этим знаком, вероятно, испытают сильные эмоции, связанные с семейными делами. Им следует выкроить время из напряженного графика, чтобы пообщаться с близкими людьми.

Кроме того, при контакте с членами семьи или партнерами следует постараться не давать волю негативным чувствам. Сосредоточьтесь на поиске точек соприкосновения и налаживании связей.

Видео дня

Лев

Плутон сейчас находится во Льве, а это значит, что рожденные под этим знаком в данный период будут обладать повышенным пониманием своих отношений. Они должны использовать это понимание с умом, предпринимая шаги к укреплению существующих связей или созданию новых.

Читайте также: Четыре знака зодиака обречены на успех

Также, Львы должны помнить, что не стоит быть слишком строгими к себе в сложных ситуациях. Вместо этого следует стремиться к балансу между честностью в своих чувствах и непредвзятым отношением к чувствам других.

Скорпион

Лунный узел сейчас находится в Скорпионе, поэтому представителям этого знака рекомендуется заглянуть внутрь себя, прежде чем искать подтверждения со стороны друзей или любовных партнеров. Возможно некоторое напряжение из-за противоречивых мнений, но Скорпионы должны сохранять спокойствие, пытаясь решать вопросы дипломатическим путем.

В конечном счете, для них важно оставаться честными как внутри, так и снаружи. Это поможет принимать решения на основе ощущений, а не того, что кажется хорошим в соответствии с общественными стандартами.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!