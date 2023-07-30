Увлекательные школьные сериалы 2007-2010 годов: от драм подросткового возраста до испытаний юности
Отправляясь в ностальгическое путешествие по телевизионным архивам, UAportal возвращает вас в 2007-2010 годы, когда коридоры учебных заведений стали фоном для увлекательных историй.
"Хор"
Рейтинг IMDB: 6.7
Жанр: школа, комедия, драма, мюзикл
Страна: США
Продолжительность: по 44 минуты
Год: 2009-2015
Главные продюсеры: Райан Мерфи, Брэд Фальчук, Ян Бреннан
Это история испытаний и побед школьного хора, состоящая из группы учащихся с разным опытом и талантами. Вместе они одолевают личные и музыкальные вызовы, разрушая барьеры и вдохновляя зрителей своими мощными выступлениями.
"Огни ночи пятницы"
Рейтинг IMDB: 8.6
Жанр: школа, драма, спорт
Страна: США
Продолжительность: по 44 минуты
Год: 2006-2011
Главные продюсеры: Питер Берг, Джейсон Катимс
События разворачиваются в футбольном городке Диллон, штат Техас. Пока игроки стремятся к успеху на поле, их личные проблемы и отношения переплетаются, создавая искреннее и аутентичное изображение маленького американского городка.
"Молокососы"
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: школа, драма
Страна: Великобритания
Продолжительность: по 46 минут
Год: 2007-2013
Главные продюсеры: Брайан Элсли, Джейми Бриттейн
Фильм показывает жизнь группы британских подростков, путешествующих по бурному миру. Каждая серия фокусируется на отдельной позиции персонажа, позволяя зрителям погрузиться в их индивидуальные переживания.
"Переростки"
Рейтинг IMDB: 8.3
Жанр: школа, комедия
Страна: Великобритания
Продолжительность: по 25 минут
Год: 2008-2010
Главные продюсеры: Дэймон Бизли, Иен Моррис
В центре внимания группа социально неуклюжих британских подростков, путешествующих по минному полю средней школы. Сериал показывает юмористическую сторону подростковой жизни с забавными выходками и неловкими встречами, подавая щедрую порцию вызывающих брезгливость моментов и ситуаций, над которыми можно смеяться вволю.
"Сообщество"
Рейтинг IMDB: 8.5
Жанр: школа, комедия
Страна: США
Продолжительность: по 22 минуты
Год: 2009-2015
Главный продюсер: Дэн Гармон
События развиваются в Общественном колледже Гриндейла, где собирается причудливый ансамбль студентов из разных слоев общества. Сериал юмористически сатирически высмеивает студенческую жизнь, исследуя нетрадиционную дружбу, нестандартные занятия и абсурдные приключения в рамках сплоченного коллектива колледжа.
Напомним, приключенческие фильмы стали одними из самых популярных. Поэтому мы подготовили список лучших приключенческих сериалов, вышедших в прокат в период с 2018 по 2021 год.
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