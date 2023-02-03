В Україну прийде похолодання

В эти выходные в Украине ожидается значительное похолодание. В страну вернутся сильные морозы, а ночью в Карпатах температура опустится до -16°, в то время как на остальной территории страны температура опустится до -10°. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич со ссылкой на метеопрогноз. Сегодня местами прогнозируются небольшие осадки, температура воздуха днем -1...+4°С, в южных областях +2...+7°С. В пятницу ожидается облачная погода с небольшими осадками, преимущественно в виде мокрого снега, что может привести к гололеду на дорогах, ветер переменных направлений от 3-8 м/с в западной части до 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах -4...+1°С ночью и +2...+3°С днем, тогда как в юго-восточных областях может быть несколько теплее, с температурой около 0°С как днем, так и ночью. В выходные дни, вплоть до понедельника, на большей части территории Украины ожидается поле высокого давления, без существенных осадков в виде дождя или снега, согласно сообщению господина Кибальчича, который также прогнозирует, что температура будет колебаться в пределах -10...-5 градусов ночью и -5...0 градусов днем.

За исключением юго-восточных областей, где температура может колебаться между - 7 ... - 2 градусами Цельсия ночью и 0 градусов Цельсия днем, в то время как в Карпатах может быть еще холоднее - 16 ... -11 градусов Цельсия ночью и -10 ... -5 градусов Цельсия днем.

Народный синоптик Станислав Щедрин также предупредил об ухудшении погодных условий из-за экстремального арктического воздуха, что приведет к сильным снегопадам, метелям и порывистому ветру, особенно на юге, в центре и Карпатах.