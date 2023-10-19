Вещи, которые никогда не следует выбрасывать из дома: народные приметы

Поддерживать чистоту в доме очень важно, чтобы избежать накопления мусора, пыли и грязи. Кроме регулярной уборки, желательно несколько раз в год, особенно перед большими праздниками, проводить тщательную уборку, чтобы освободить места хранения вещей, амбары, балконы и веранды. Тем не менее, есть определенные вещи, которые никогда не следует выбрасывать.

Религиозная атрибутика

Иконы, Библии, крестики и другие религиозные предметы обладают сентиментальной и культурной ценностью, часто передаются из поколения в поколение. Если вы чувствуете, что они вам больше не нужны, лучше отнести их в храм, а не выбрасывать.

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Фотографии

Считается, что выбрасывать фотографии нехорошо, поскольку они сохраняют энергетику и воспоминания изображенных на них людей. Однако, если необходимо, фотографии можно утилизировать, сжег их, разорвав в куски или развеяв их пепел.

Обрезанные ногти и волосы

Важно осторожно обращаться с обрезанными ногтями и волосами, поскольку они считаются потенциальными инструментами для нанесения ущерба владельцу, если ими неправильно пользоваться. Не выбрасывайте их в воду, например, в канализацию.

Подходящие методы утилизации включают измельчение и завертывание их в бумагу перед тем, как выбросить в мусорник, или сожжение.

Соль и хлеб

В фольклоре обычно рекомендуется не одалживать и не выбрасывать соль и хлеб. Эти продукты символизируют семейный достаток и процветание. Крошки хлеба можно отдавать птицам или домашним животным, а соль можно использовать в кулинарии, поскольку она имеет долгий срок хранения и не портится.

Свадебный наряд

Свадебное платье и фата, как правило, являются ценными вещами после церемонии бракосочетания, представляющих собой значимые воспоминания. Считается недоброй приметой отдавать их или продавать без крайней необходимости. Вместо этого аккуратно сложите наряды и храните его в безопасном и защищенном от посторонних глаз месте.

Часы

Запрещается просто выбрасывать настенные, настольные или наручные часы, поскольку это может принести горе и конфликты в семью. Если он больше не работает, рекомендуется разобрать его на запчасти перед выбросом в знак благодарности за его верную службу.

Предметы, связанные с деньгами

Копилки, кошельки, портмоне и другие аксессуары для хранения денег также нельзя выбрасывать в помойку, согласно народным поверьям. Несмотря на износ, сломанные застежки или порчу, эти предметы все еще могут хранить деньги в доме в течение определенного периода. После того, как они становятся непригодными к использованию, их рекомендуется закапывать подальше от дома.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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