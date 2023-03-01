Влажно и облачно: какую погоду ждать в Киеве 2 марта

UAportal подготовил подробный прогноз погоды в Киеве на 2 марта. Данные были предоставлены сайтом weather.com.

Температура в течение дня составит от -1 до +4 градусов по Цельсию. При этом по ощущениям она будет на уровне -2 градусов по Цельсию из-за густой облачности, блокирующей большую часть солнечного света в Киеве в этот день.

Скорость ветра ожидается 4,3 м/с с северо-западного направления, а влажность воздуха составит 48%.

Одевайтесь соответствующим образом, поскольку следует ожидать низких температур и ветреной погоды при выходе на улицу. Лучше всего одеваться тепло и носить ветрозащитную одежду, которая защитит от прохладного ветра в этот день.

Видео дня

В этот день восход солнца будет в 7:33 утра, а закат – около 18:19 вечера.

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