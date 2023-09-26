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Вредные советы старших, которые могут разрушить молодую семью

Владислав Москаленко

Вредные советы старших, которые могут разрушить молодую семью

UAportal подготовил эту статью, чтобы пролить свет на потенциальные последствия соблюдения ошибочных советов и предоставить рекомендации по преодолению этих вызовов. Осознав и учитывая эти вредные рекомендации, молодые семьи могут построить прочный фундамент для счастливого и успешного будущего.

Общение – это залог успешного брака

Один из вредных советов – это убеждение, что общение не важно. Старшие люди могли вырасти в те времена, когда открытое общение не поощрялось и не ценилось, что привело к убеждению, что оно не нужно в семейном кругу. Однако такой совет может быть вредным для будущего счастья молодой семьи.

Финансовая независимость

Еще один ошибочный совет – это мнение, что финансовая независимость не необходима. Возможно, они родились во времена, когда традиционные гендерные роли были более распространены, и один из партнеров отвечал за финансовое обеспечение семьи в первую очередь. Однако в современном обществе материальная независимость имеет решающее значение для стабильности и благополучия молодой семьи.

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Жертвование индивидуальными потребностями

Один из самых опасных советов старших – это убеждение, что личными потребностями всегда нужно жертвовать ради семьи. Они жили тогда, когда самоотверженность и жертвенность высоко ценились, но это руководство может привести к несчастью и обидам в молодой семье.

Игнорирование психического здоровья

Еще одна вредная рекомендация – это уверенность в том, что психическое здоровье не важно или его следует игнорировать. Старшие люди выросли в те времена, когда психическое здоровье было недостаточно понятно, что привело к тому, что они отвергают или умаляют его значение.

Отсутствие границ

Одна из губительных убеждений – это мнение, что границы в отношениях не нужны или мешают. Старшие люди жили в то время, когда на границах не отмечали и не понимали их, что привело к убеждению, что они не нужны семейной жизни. Однако отсутствие границ может привести к ухудшению отношений и всеобщему благополучию молодой семьи.

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