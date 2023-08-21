Выбираем с умом: деревья, которые не стоит высаживать у дома

Деревья играют важную роль в создании красоты и уюта во дворах. Однако очень важно учитывать типы высаживаемых деревьев, особенно когда речь идет об их близости к домам.

Считается, что некоторые деревья приносят несчастье или обладают свойствами, которые могут причинить вред. UAportal подготовил список некоторых деревьев, которых лучше избегать при посадке у домов, принимая во внимание различные культурные верования и прагматические соображения.

Сосна

Хотя она известна положительной энергией, к размещению сосны следует подходить с умом. Из-за своих тонких, но тяжелых ветвей, она может представлять опасность в ветреную погоду, потенциально нанося вред соседним зданиям. Кроме того, сосна предпочитает сухую почву, что может негативно повлиять на другие растения, которые растут поблизости.

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Береза

Согласно давней примете, березы должны расти только за заборами. В идеале, если береза стоит у входа, считается, что она служит надежным защитником. Однако желательно держать подальше от других деревьев, особенно фруктовых, поскольку она имеет сильную привязанность к воде и может истощать влагу из окружающих растений.

Дуб

Дуб, несмотря на свое величие, считается предвестником смерти, и его лучше избегать вблизи жилых территорий. Его разветвленная корневая система со временем может сделать почву неплодородной, что угрожает другим находящимся рядом растениям.

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Орех грецкий

Хотя эти деревья популярны в садах, их следует с осторожностью высаживать у домов. Они не обладают отрицательной или опасной энергией, но их разветвленная корневая система может повредить фундамент здания. Кроме того, во время сезона созревания падение орехов может представлять опасность. Если вы решили усадить эти деревья, следует тщательно продумать место его размещения.

Ива

Ивы, как и дубы, ассоциируются со смертью и горем. Кроме того, их густые и пышные кроны задерживают солнечный свет, что затрудняет развитие других растений под ними. Желательно отводить место для ив у водоемов, а не в непосредственной близости к домам.

Туя

К деревьям туи, популярным как в жилых, так и в коммерческих ландшафтах, следует подходить с осторожностью. Согласно поверью, если молодая девушка живет в доме, где рядом растет туя, это может навредить ее шансам выйти замуж. Впрочем, считается, что туи также обладают способностью отпугивать злых духов своим ароматом. Если вы решили усадить ту рядом с домом, рекомендуется расположить ее возле забора, поскольку она имеет немалую высоту.

Напомним, мы рассказывали, какую угрозу может нести денежное дерево.

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