Зачем сидеть на дорогу: особенности приметы

Еще с детства вы не раз слышали, что, перед отправлением в далеко путешествие, нужно обязательно сесть на дорогу. Однако зачем это необходимо делать? UaPortal рассказал об особенностях этого предрассудка.

Успокоение домового

Один из аспектов этой традиции связан с верой в домовых – сверхъестественных существ, которые якобы оберегают дом от бедствия и поддерживают мир и согласие в семье. По этой примете, отлучаясь из дома на длительное время, вы можете его обидеть. Поэтому, садясь перед отъездом, люди проявляют уважение к домовым, успокаивают их и говорят, что покидают дом под их защитой. К тому же считается, что таким образом загадочное существо может деликатно напомнить о ваших, вероятно, забытых вещах.

Защита от темных сил

Другое объяснение этой традиции уходит в языческие времена, когда наши предки искали защиты от темных сил. Садясь перед путешествием, люди хотели обхитрить домовых, чтобы те не мешали их путешествию. Следовательно, спокойное и обдуманное поведение владельцев создавало иллюзию, что они на самом деле никуда не собираются.

Прошение о благословении

Перед тем, как отправляться в путь, люди молились, а также просили защиты и благословения у высших сил.

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