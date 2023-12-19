Зачем вешать подкову в доме: Ее символизм

Подкова издавна считалась мощным талисманом, притягивающим положительную энергию и отпугивающим негатив. Однако важно понимать, как правильно вешать подкову, чтобы использовать ее потенциал. UAportal расскажет, что о подкове говорят народные приметы.

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Предки передавали истории о разных талисманах, которые, по поверьям, оберегали дома от несчастий и приносили благополучие и радость. Среди этих талисманов подкова занимает важное место. Уже никого не удивишь, увидев подкову над входом в дом друзей или родных, но многие не знают о ее символизме и почему она занимает привычное место над дверью.

Подкова почиталась нашими предками как мощный оберег, ее значение глубоко укоренилось в сохранившихся со временем украинских традициях.

Но зачем вешать подкову дома? Это поверье происходит от представления о том, что найти подкову, потерянную конем на дороге, следует считать счастливой случайностью. Наши предки подбирали ее, приносили домой и бережно прикрепляли к входной двери, в идеале – прибивали гвоздями. Даже когда подкову дарят, она служит мощным оберегом.

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Подкова символизирует изгнание негатива. Она имеет способность очищать и оберегать дом от злого умысла, а также притягивать счастье и изобилие.

Способ, в который вешают подкову – вверх или вниз – зависит от желаемой цели. Вешать подкову концами вниз рекомендуется тем, кто ищет защиты от злобы, недоброжелателей и сглаза. Вы можете разместить оберег как внутри, так и снаружи, над входной дверью. При таком расположении любая отрицательная энергия, направленная на ваш дом, будет проходить через один конец подковы и выходить из другой, не давая ей задерживаться внутри.

Если ваша главная цель – привлечь в дом покой, счастье, достаток и богатство, прикрепите подкову концами вверх над входной дверью, как изнутри, так и снаружи.

Напомним, мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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