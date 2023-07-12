Жир и остатки грязи исчезнут через несколько секунд: три полезные совета, как быстро очистить противень

Одной из самых распространенных проблем, с которой сталкивается немало хозяев, является очищение листьев для выпечки, на которых со временем скапливается жир и грязь. UAportal подготовил практические советы, которые помогут вам быстро очистить противень и вернуть ему предыдущий блеск.

Пищевая сода и уксус

Это один из самых популярных и эффективных способов очистки кухонных предметов. Насыпьте достаточно пищевой соды на грязную поверхность, затем полейте ее уксусом. Вы увидите реакцию – образование пузырей, которая поможет разрыхлить запеченный жир. Оставьте все это на несколько минут, а затем почистите предмет неабразивной губкой или щеткой. Тщательно промойте водой. Вы будете удивлены тем, как легко снимается жир и его остатки.

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Лимон и соль

Разрежьте лимон пополам и окуните разрезанной стороной в соль. Втирайте лимон непосредственно на жирные участки поверхности, при этом выжимая сок. Кислотность лимона в сочетании с абразивной текстурой соли расцепит жир. Затем промойте поверхность водой, чтобы удалить остатки раствора.

Перекись водорода и пищевая сода

Для более сложных пятен и пригоревших остатков, насыпьте соду на противень, а затем добавьте перекись водорода, убедившись при этом, что вся влажная сода. Оставьте эту смесь на несколько часов или на ночь, чтобы она подействовала. Сочетание этих двух ингредиентов поможет расщепить жировые отложения. Потрите поверхность губкой или щеткой, затем тщательно все промойте.

Ранее, UaPortal поделился, как легко очистить вытяжку на кухне от жира.

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