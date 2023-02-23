3 лайфхака, которые повысят безопасность зимнего вождения

UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут оставаться в безопасности за рулем в зимний сезон. Зимняя погода может быть непредсказуемой и опасной, поэтому важно знать, как лучше подготовить себя и свой автомобиль к холодным месяцам.

Первый лайфхак – это проверка давления в шинах перед тем, как отправиться в дальнюю дорогу в холодную погоду. При низких температурах давление воздуха в шинах снижается; если вовремя не обратить на это внимание, это может привести к ухудшению сцепления с дорогой и даже к разрыву шин.

Чтобы избежать этой проблемы, важно регулярно проверять давление воздуха в шинах при значительном понижении температуры. Вы можете использовать воздушный компрессор или приложение, например Tire Pressure Pro, чтобы легко контролировать давление в шинах в течение всего зимнего сезона.

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Еще один хороший совет по зимнему вождению – всегда держать под рукой запас жидкости для омывателя лобового стекла. Бачок омывателя лобового стекла может замерзнуть при низких температурах, если он не заполнен высококачественным антифризом.

Наличие под рукой дополнительного количества омывающей жидкости гарантирует, что ваше лобовое стекло останется чистым и прозрачным, даже когда температура опустится ниже точки замерзания. Кроме того, добавление нескольких капель спирта или глицерина в смесь поможет предотвратить ее полное замерзание.

Наконец, всегда разумно возить с собой аварийный набор, когда вы отправляетесь в дальнюю дорогу в зимние месяцы. В аварийный набор должны входить такие предметы, как кабели-перемычки (для запуска двигателя), буксировочный трос (на случай застревания), одеяла (для сохранения тепла), фонарики (для видимости) и другие инструменты/принадлежности, которые могут пригодиться в непредвиденных ситуациях на дороге. Также полезно взять с собой несколько закусок и бутылок с водой на случай задержек из-за плохих погодных условий или пробок на маршруте.

Раньше мы писали о том, как правильно прогревать авто зимой и что нельзя делать, чтобы не повредить машину.

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