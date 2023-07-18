Анджелина Джоли: Топ-5 фильмов, которые стоит обязательно посмотреть

Анджелина Джоли, одна из самых культовых и талантливых актрис Голливуда, украсила экран кинематографа своим волшебным присутствием и исключительным актерским мастерством. UAportal подготовил список из пяти лучших фильмов с участием Анджелины Джоли, которые стоит посмотреть.

"Малефисента"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 97 минут

Год: 2014

Режиссер: Роберт Стромберг

Фильм исследует нерассказанную историю путешествия Малефисенты от чистосердечной юной феи до мстительной колдуньи. В волшебном королевстве путь Малефисенты переплетается с юной принцессой Авророй. Когда их судьбы переплетаются, Малефисента сталкивается с решениями, бросающими вызов ее убеждениям и раскрывающими сложности любви, искупления и подлинного злодеяния.

"Подмена"

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: криминал, драма

Страна: США

Продолжительность: 141 минута

Год: 2008

Режиссер: Клинт Иствуд

"Подмена" переносит нас в Лос-Анджелес 1920-х годов к Кристин Коллинз, скорбной матери, чей маленький сын таинственно исчезает. Фильм погружается в неустанное стремление Кристин найти правду, борьбу с коррумпированной полицией и раскрытие ужасающего заговора.

"Прерванная жизнь"

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: драма

Страна: США

Продолжительность: 127 минут

Год: 1999

Режиссер: Джеймс Мэнголд

Фильм рассказывает о жизни Сюзанны Кейсен, оказавшейся в психбольнице после попытки самоубийства. По мере того как Сюзанна одолевает сложности собственного психического здоровья, у нее завязывается глубокая и сложная дружба с Лизой, самой беспокойной из всех больных.

"Солт"

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: боевик, триллер

Страна: США

Продолжительность: 100 минут

Год: 2010

Режиссер: Филлип Нойс

Эвелин Солт, офицер ЦРУ, становится беглянкой после того, как она обвиняется в том, что она является российским тайным агентом. Когда Солт убегает, чтобы очистить свое имя, фильм погружает зрителей в безжалостную погоню, полную увлекательных трюков, неожиданных поворотов и властного присутствия актрисы.

"ЕЕ сердце"

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: биография, криминал, драма

Страна: США

Продолжительность: 108 минут

Год: 2007

Режиссер: Майкл Уинтерботтом

Увлекательная правдивая история, рассказывающая об ужасном путешествии Марианны Перл, которая ищет своего мужа-журналиста Дэниела Перла, похищенного террористами в Пакистане. Фильм исследует темы любви, мужества и силы человеческого духа. Своим образом Джоли отдает дань храбрости Марианны Перл и напоминает о несокрушимой надежде и единстве перед лицом трагедии.

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