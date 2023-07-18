Анджеліна Джолі: Топ-5 фільмів, які варто обов'язково подивитися

Анджеліна Джолі, одна з найбільш культових і талановитих актрис Голлівуду, прикрасила екран кінематографа своєю чарівною присутністю та винятковою акторською майстерністю. UAportal підготував список із п'яти найкращих фільмів за участю Анджеліни Джолі, які варто подивитися.

"Малефісента"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: фентезі

Країна: США

Тривалість: 97 хвилин

Рік: 2014

Режисер: Роберт Стромберг

Фільм досліджує нерозказану історію подорожі Малефісенти від щиросердної юної феї до мстивої чаклунки. У чарівному королівстві шлях Малефісенти переплітається з юною принцесою Авророю. Коли їхні долі сплітаються, Малефісента стикається з рішеннями, які кидають виклик її переконанням і розкривають складнощі кохання, спокути та справжнього лиходійства.

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"Підміна"

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: кримінал, драма

Країна: США

Тривалість: 141 хвилина

Рік: 2008

Режисер: Клінт Іствуд

"Підміна" переносить нас до Лос-Анджелеса 1920-х років до Крістін Коллінз, скорботної матері, чий маленький син таємниче зникає. Фільм заглиблюється у невпинне прагнення Крістін знайти правду, боротьбу з корумпованою поліцією та розкриття жахливої змови.

"Перерване життя"

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: драма

Країна: США

Тривалість: 127 хвилин

Рік: 1999

Режисер: Джеймс Менголд

Фільм розповідає про життя Сюзанни Кейсен, що опинилася у психіатричній лікарні після спроби самогубства. У міру того, як Сюзанна долає складнощі власного психічного здоров'я, у неї зав'язується глибока і складна дружба з Лізою, найнеспокійнішою з усіх хворих.

"Солт"

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: бойовик, трилер

Країна: США

Тривалість: 100 хвилин

Рік: 2010

Режисер: Філліп Нойс

Евелін Солт, офіцер ЦРУ, стає втікачкою після того, як її звинувачують у тому, що вона є російським таємним агентом. Коли Солт тікає, щоб очистити своє ім'я, фільм занурює глядачів у безжальну погоню, сповнену захопливих трюків, несподіваних поворотів і владної присутності актриси.

"ЇЇ серце"

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: біографія, кримінал, драма

Країна: США

Тривалість: 108 хвилин

Рік: 2007

Режисер: Майкл Вінтерботтом

Захоплююча правдива історія, що розповідає про жахливу подорож Маріанни Перл, яка шукає свого чоловіка-журналіста Деніела Перла, викраденого терористами в Пакистані. Фільм досліджує теми кохання, мужності та сили людського духу. Своїм образом Джолі віддає данину хоробрості Маріанни Перл і нагадує про незламну надію та єдність перед лицем трагедії.

Раніше UAportal підготував добірку з найкращих фільмів про подорожі в часі, які вийшли на екрани у 2017-2021 роках.

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