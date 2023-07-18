Анджелина Джоли: Топ-5 фильмов, которые стоит обязательно посмотреть
Анджелина Джоли, одна из самых культовых и талантливых актрис Голливуда, украсила экран кинематографа своим волшебным присутствием и исключительным актерским мастерством. UAportal подготовил список из пяти лучших фильмов с участием Анджелины Джоли, которые стоит посмотреть.
"Малефисента"
Рейтинг IMDB: 7.0
Жанр: фэнтези
Страна: США
Продолжительность: 97 минут
Год: 2014
Режиссер: Роберт Стромберг
Фильм исследует нерассказанную историю путешествия Малефисенты от чистосердечной юной феи до мстительной колдуньи. В волшебном королевстве путь Малефисенты переплетается с юной принцессой Авророй. Когда их судьбы переплетаются, Малефисента сталкивается с решениями, бросающими вызов ее убеждениям и раскрывающими сложности любви, искупления и подлинного злодеяния.
"Подмена"
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: криминал, драма
Страна: США
Продолжительность: 141 минута
Год: 2008
Режиссер: Клинт Иствуд
"Подмена" переносит нас в Лос-Анджелес 1920-х годов к Кристин Коллинз, скорбной матери, чей маленький сын таинственно исчезает. Фильм погружается в неустанное стремление Кристин найти правду, борьбу с коррумпированной полицией и раскрытие ужасающего заговора.
"Прерванная жизнь"
Рейтинг IMDB: 7.3
Жанр: драма
Страна: США
Продолжительность: 127 минут
Год: 1999
Режиссер: Джеймс Мэнголд
Фильм рассказывает о жизни Сюзанны Кейсен, оказавшейся в психбольнице после попытки самоубийства. По мере того как Сюзанна одолевает сложности собственного психического здоровья, у нее завязывается глубокая и сложная дружба с Лизой, самой беспокойной из всех больных.
"Солт"
Рейтинг IMDB: 6.4
Жанр: боевик, триллер
Страна: США
Продолжительность: 100 минут
Год: 2010
Режиссер: Филлип Нойс
Эвелин Солт, офицер ЦРУ, становится беглянкой после того, как она обвиняется в том, что она является российским тайным агентом. Когда Солт убегает, чтобы очистить свое имя, фильм погружает зрителей в безжалостную погоню, полную увлекательных трюков, неожиданных поворотов и властного присутствия актрисы.
"ЕЕ сердце"
Рейтинг IMDB: 6.6
Жанр: биография, криминал, драма
Страна: США
Продолжительность: 108 минут
Год: 2007
Режиссер: Майкл Уинтерботтом
Увлекательная правдивая история, рассказывающая об ужасном путешествии Марианны Перл, которая ищет своего мужа-журналиста Дэниела Перла, похищенного террористами в Пакистане. Фильм исследует темы любви, мужества и силы человеческого духа. Своим образом Джоли отдает дань храбрости Марианны Перл и напоминает о несокрушимой надежде и единстве перед лицом трагедии.
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