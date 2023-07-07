Апокалиптические видения и борьба за выживание: лучшие сериалы о катастрофах последних лет

В мире телевидения сериалы о крушениях очаровывают зрителей своими увлекательными сюжетами и экшеном, от которого перехватывает дыхание. Сегодня UAportal подготовил эксклюзивную ретроспективу популярнейших сериалов о катастрофах, снятых в 2018-2021 годах. От катастрофических событий до историй о выживании вопреки всему – эти увлекательные шоу заставляют зрителей сидеть на краю кресла. Присоединяйтесь к нам, чтобы погрузиться в мир сериалов о катастрофах и узнать об удивительных историях, которые покорили малые экраны.

"Черное лето"

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр Зомби, Ужасы, Триллер

Страна: США

Продолжительность 40-50 минут на серию

Год производства: 2019 - по сей день

Главный продюсер Карл Шефер

"Черное лето" происходит в первые дни зомби-апокалипсиса, где царят хаос и отчаяние. Сериал следует за группой уцелевших, путешествующих коварным и неумолимым ландшафтом, где как живые, так и неодушевленные представляют постоянную угрозу. Когда общество распадается, а правила цивилизации рушатся, героям приходится противостоять своим страхам, идти на невероятные жертвы и приспосабливаться, чтобы выжить.

"No Escape"

Рейтинг IMDB 8.1

Жанр Катастрофа, Боевик, Мистика

Страна: Великобритания

Продолжительность 50 минут на серию

Год производства: 2018-2020

Главный продюсер Сара Уокер

"Нет побега" рассказывает о группе незнакомцев, оказавшихся в ловушке в подземном бункере во время глобальной ядерной катастрофы. Напряжение растет, а ресурсы иссякают, поэтому им приходится раскрывать свои самые темные тайны и работать вместе, чтобы выжить. С каждым днем они сталкиваются с невероятными вызовами, включая внешние угрозы и внутренние конфликты, испытывающие их человечность.

"Чернобыль"

Рейтинг IMDB: 9.4

Жанр: исторический, драма, триллер

Страна: США Великобритания

Продолжительность 60 минут на серию

Год производства: 2019

Главный продюсер Крейг Мазин

"Чернобыль" - это увлекательная историческая драма, рассказывающая о событиях вокруг катастрофической ядерной аварии, произошедшей в 1986 году на Чернобыльской атомной электростанции в Советском Союзе, современной Украине. Сериал глубоко погружается в нерассказанные истории отважных мужчин и женщин, рисковавших своей жизнью, чтобы остановить катастрофу и преодолеть ее последствия.

"Горячая зона"

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр Триллер, Драма

Страна: США

Продолжительность 45 минут на серию

Год производства: 2019

Главный продюсер Келли Соудерс

"Горячая зона" погружает зрителей в увлекательный мир смертельных вирусов и отважных людей, рискующих жизнью, чтобы предотвратить глобальные пандемии. Основанный на одноименном бестселлере Ричарда Престона, сериал предлагает вымышленный рассказ о реальных событиях, связанных с открытием вируса Эбола в 1989 году.

"Кризисный момент"

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр Катастрофа, Драма, Мистика

Страна: США

Продолжительность 55 минут на серию

Год производства: 2020-2021

Главный продюсер Дэниел Андерсон

В "Кризисной точке" маленький городок становится эпицентром ряда катастрофических событий – от природных катаклизмов до непонятных явлений. Жители, включая мэра Дэвида Тернера (Марк Уильямс), должны объединиться, чтобы защитить свою общину и выяснить правду, которая стоит за этими неустанными бедствиями. Они сталкиваются с невероятными испытаниями и неурядицами, их связи испытываются, а судьба города висит на волоске.