Апокаліптичні видіння та боротьба за виживання: найкращі серіали про катастрофи останніх років

У світі телебачення серіали про катастрофи зачаровують глядачів своїми захопливими сюжетами та екшеном, від якого перехоплює подих. Сьогодні UAportal підготував ексклюзивну ретроспективу найпопулярніших серіалів про катастрофи, знятих у 2018-2021 роках. Від катастрофічних подій до історій про виживання всупереч усьому - ці захопливі шоу змушують глядачів сидіти на краєчку крісла. Приєднуйтесь до нас, щоб зануритися у світ серіалів про катастрофи та дізнатися про дивовижні історії, які підкорили малі екрани.

"Чорне літо"

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр Зомбі, Жахи, Трилер

Країна: США

Тривалість 40-50 хвилин на серію

Рік виробництва: 2019 - дотепер

Головний продюсер Карл Шефер

"Чорне літо" відбувається в перші дні зомбі-апокаліпсису, де панують хаос і відчай. Серіал слідує за групою вцілілих, які мандрують підступним і невблаганним ландшафтом, де як живі, так і неживі становлять постійну загрозу. Коли суспільство розпадається, а правила цивілізації руйнуються, героям доводиться протистояти своїм страхам, йти на неймовірні жертви та пристосовуватися, щоб вижити.

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"No Escape"

Рейтинг IMDB 8.1

Жанр Катастрофа, Бойовик, Містика

Країна: Великобританія

Тривалість 50 хвилин на серію

Рік виробництва: 2018-2020

Головний продюсер Сара Вокер

"Немає втечі" розповідає про групу незнайомців, які опинилися в пастці в підземному бункері під час глобальної ядерної катастрофи. Напруга зростає, а ресурси вичерпуються, тож їм доводиться розкривати свої найтемніші таємниці та працювати разом, щоб вижити. З кожним днем вони стикаються з неймовірними викликами, включаючи зовнішні загрози та внутрішні конфлікти, які випробовують їхню людяність.

"Чорнобиль"

Рейтинг IMDB: 9.4

Жанр: історичний, драма, трилер

Країна: США Великобританія

Тривалість 60 хвилин на серію

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер Крейг Мазін

"Чорнобиль" - це захоплююча історична драма, яка розповідає про події навколо катастрофічної ядерної аварії, що сталася у 1986 році на Чорнобильській атомній електростанції в Радянському Союзі, сучасній Україні. Серіал глибоко занурюється в нерозказані історії відважних чоловіків і жінок, які ризикували своїм життям, щоб зупинити катастрофу та подолати її наслідки.

"Гаряча зона"

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр Трилер, Драма

Країна: США

Тривалість 45 хвилин на серію

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер Келлі Соудерс

"Гаряча зона" занурює глядачів у захопливий світ смертельних вірусів та відважних людей, які ризикують життям, щоб запобігти глобальним пандеміям. Заснований на однойменному бестселері Річарда Престона, серіал пропонує вигадану розповідь про реальні події, пов'язані з відкриттям вірусу Ебола у 1989 році.

"Кризовий момент"

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр Катастрофа, Драма, Містика

Країна: США

Тривалість 55 хвилин на серію

Рік виробництва: 2020-2021

Головний продюсер Деніел Андерсон

У "Кризовій точці" маленьке містечко стає епіцентром низки катастрофічних подій - від природних катаклізмів до незрозумілих явищ. Мешканці, включно з мером Девідом Тернером (Марк Вільямс), повинні об'єднатися, щоб захистити свою громаду і з'ясувати правду, яка стоїть за цими невпинними лихами. Вони стикаються з неймовірними випробуваннями та негараздами, їхні зв'язки випробовуються, а доля міста висить на волосині.