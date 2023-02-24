Астрологи назвали самые счастливые знаки зодиака в марте 2023 года

Март, несомненно, будет интересным месяцем для всех знаков зодиака, но те, кто родился под знаками Тельца, Рыб и Козерога, могут рассчитывать на нечто дополнительное в плане удачи и счастья.

Благодаря благоприятному расположению планет им следует извлечь максимум пользы из этого времени. UAportal подготовил подробный обзор трех самых счастливых знаков зодиака в этом месяце.

Уран в Тельце

Телец известен как земной знак, поэтому, когда Уран входит в его сферу, он приносит с собой неожиданные сюрпризы и необычные происшествия. Те, кто родился под этим знаком, вероятно, испытают внезапные перемены или откровения, которые могут значительно улучшить их жизнь. Это также благоприятное время для того, чтобы пойти на риск и вырваться из любых ограничивающих ситуаций, в которых они могут оказаться.

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Нептун в Рыбах

Рыбы часто ассоциируются с творчеством и интуицией, поэтому, когда Нептун входит в знак Рыб, эти качества проявляются еще сильнее. Представители знака Рыб могут рассчитывать на то, что в это время они почувствуют эмоциональное удовлетворение и вдохновение от своих сокровенных мечтаний и желаний. У них также возрастет способность воплощать эти желания в реальность, если они сосредоточатся на том, что делает их счастливыми, вместо того, чтобы застревать в рутинных привычках или страхе неудачи.

Плутон в Козероге

Козерог управляется Сатурном, а это значит, что когда Плутон входит в его сферу, он приносит с собой трансформацию. Рожденные под этим знаком могут ожидать в течение месяца серьезных перемен в жизни – как позитивных, приносящих длительное удовлетворение, так и негативных, которые заставят их выйти из зоны комфорта, но в конечном итоге приблизят их к успеху. Лунный узел в Тельце также добавляет дополнительный слой удачи!

Напомним, ранее астрологи рассказали, что будет с карьерой в 2023 году у первой половины зодиака от Овнов до Дев, и второй, от Весов до Рыб.

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