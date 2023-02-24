Астрологи назвали найщасливіші знаки зодіаку у березні 2023 року

Березень, безперечно, буде цікавим місяцем для всіх знаків зодіаку, але ті, хто народився під знаками Тельця, Риб та Козерога, можуть розраховувати на щось додаткове у плані удачі та щастя.

Завдяки сприятливому розташуванню планет їм слід отримати максимум користі з цього часу. UAportal підготував докладний огляд трьох найщасливіших знаків зодіаку цього місяця.

Уран у Тельці

Телець відомий як земний знак, тому, коли Уран входить у його сферу, він приносить із собою несподівані сюрпризи та незвичайні події. Ті, хто народився під цим знаком, мабуть, зазнають раптових змін або одкровень, які можуть значно покращити їхнє життя. Це також сприятливий час для того, щоб піти на ризик і вирватися з будь-яких ситуацій, що обмежують, у яких вони можуть опинитися.

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Нептун у Рибах

Риби часто асоціюються з творчістю та інтуїцією, тому, коли Нептун входить у знак Риб, ці якості виявляються ще сильнішими. Представники знаку Риб можуть розраховувати на те, що в цей час вони відчують емоційне задоволення та натхнення від своїх потаємних мрій та бажань. У них також зросте здатність втілювати ці бажання в реальність, якщо вони зосередяться на тому, що робить їх щасливими, замість застрягати в рутинних звичках або страху невдачі.

Плутон у Козерогові

Козеріг управляється Сатурном, а це означає, що коли Плутон входить у його сферу, він приносить із собою трансформацію. Народжені під цим знаком можуть очікувати протягом місяця серйозних змін у житті – як позитивних, які приносять тривале задоволення, так і негативних, які змусять їх вийти із зони комфорту, але зрештою наблизять їх до успіху. Місячний вузол у Тельці також додає додатковий шар удачі!

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, що буде з кар'єрою у 2023 році у першої половини зодіаку від Овнів до Дів, і другої, від Терезів до Риб.

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