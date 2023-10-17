Без грязи и серого цвета: простой способ вернуть белизну носкам

Откройте для себя ценные советы и эффективные методы, как вернуть носкам ярко-белый цвет. UAportal подготовил подборку лайфхаков, которые помогут вернуть первоначальный вид носков, используя натуральные ингредиенты.

Воспользуйтесь отбеливателем

Начните с замачивания носков в смеси теплой воды и отбеливателя, следуя инструкциям на бутылке. Затем постирайте носки со стиральным порошком и хорошо прополощите.

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Вместо отбеливателя можно использовать уксус для отбеливания ткани. Наконец высушите носки на солнечном свете, поскольку естественные ультрафиолетовые лучи помогут отбелить их.

Сделайте пасту из соды

Сделайте пасту, смешав пищевую соду с водой и нанесите ее на загрязненные участки. Оставьте пасту на несколько часов или на ночь перед стиркой.

Пищевая сода обладает естественными отбеливающими свойствами, которые могут помочь вывести пятна из одежды. Кроме того, можно добавлять соду к обычному стиральному порошку, чтобы усилить отбеливающие свойства.

Попробуйте свежий лимонный сок

Просто выжмите лимонный сок на загрязненные участки и оставьте на несколько часов. После этого постирайте носки в обычном режиме.

Лимонный сок обладает естественными отбеливающими свойствами и известен своей способностью выводить пятна на белой ткани. Не забудьте тщательно прополоскать носки после стирки, чтобы удалить остатки лимонного сока.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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