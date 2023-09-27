Без удобрений и химикатов: что сделать для обильного цветения орхидей

Без удобрений и химикатов: сделайте это для обильного цветения орхидей

Достичь обильного цветения орхидей без использования удобрений или химикатов можно, используя некоторые природные средства. Правильно поливая орхидеи, можно наслаждаться их яркими цветами в течение всего года. Вот несколько советов, которые помогут им зацвести:

Обеспечьте растение необходимыми питательными веществами

Для буйного цветения орхидеи нуждаются в калии и кальции. Вместо того чтобы покупать добавки, можно найти эти ключевые ингредиенты прямо дома. Размельчите яичную скорлупу, вскипятите ее и дайте настояться в течение ночи. Полученный раствор можно использовать для полива. Остатки домашнего удобрения можно процедить и хранить в холодильнике для последующего использования.

Используйте рисовую или картофельную воду

После отваривания риса или картофеля можно использовать оставшуюся воду в пользу этих растений. Убедитесь, что она не соленая и не горячая. Такая вода содержит фосфор, способствующий росту цветов.

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Рассматривайте молоко как природное удобрение

Если у вас есть доступ к домашнему коровьему молоку или живете в деревне, можете считать, что вам повезло. Разбавленное коровье молоко может ускорить рост орхидей и даже обладать противогрибковыми свойствами. Однако важно не злоупотреблять этим методом, поскольку избыток этого продукта может повредить растению.

Зеленый чай как источник азота

В следующий раз, когда будете наслаждаться чашкой зеленого чая, подумайте об использовании чайных листьев в качестве натурального удобрения. Просто присыпьте листьями почву. Зеленый чай является природным источником азота и его можно использовать раз в месяц в течение весны и лета.

Подкисляйте почву

Чтобы создать кислую среду для орхидей, можно приготовить смесь из воды и лимонной кислоты или лимонного сока. Смешайте 1 литр воды с 2 г лимонной кислоты или 1 чайной ложкой лимонного сока. Этой смесью можно опрыскивать орхидеи или использовать для полива. Рекомендуется поливать орхидеи этим раствором по меньшей мере раз в две недели.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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