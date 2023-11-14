Богатые питательными веществами: укрепите здоровье мозга с помощью этих продуктов

UAportal рассказывает о 5 продуктах, которые могут существенно улучшить работу мозга и укрепить когнитивное здоровье. Включение этих богатых питательными веществами продуктов в свой рацион может иметь значительные преимущества для общего состояния вашего мозга.

Голубика

Голубика – это источник энергии, когда дело доходит до улучшения работы мозга. Насыщенная антиоксидантами, она защищает мозг от окислительного стресса и связана с понижением риска возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

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Жирные сорта рыбы

Жирные сорта рыбы, такие как лосось, сардины и форель, богаты омега-3 жирными кислотами. Омега-3 необходима для здоровья мозга, а их потребление связано с улучшением когнитивных функций, памяти и концентрации внимания.

Куркума

Куркума обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Куркумин может проникать через гематоэнцефалический барьер и повышать уровень нейротрофического фактора головного мозга (BDNF) – гормона, поддерживающего рост и функционирование клеток головного мозга.

Брокколи

Брокколи – это крестоцветный овощ, содержащий антиоксиданты и глюкозинолаты, известные своими противовоспалительными свойствами. Это также фантастический источник витамина К, способствующий усилению когнитивных функций и улучшению здоровья мозга.

Тыквенные семена

Тыквенные семена содержат много антиоксидантов, магния, железа, цинка и меди. Богато омега-3 жирными кислотами, оно поддерживает здоровье мозга и может улучшить память, концентрацию внимания и общую работу мозга.

Напомним, раньше мы рассказывали, как правильно медитировать, если вы начинающий.

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