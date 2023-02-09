Британская разведка дала прогноз относительно потенциального российского наступления в Украине

Эксперты британской военной разведки опубликовали доклад, в котором отмечается, что погодные условия на востоке Украины могут усложнить для обеих армий начало широкомасштабного наступления в ближайшие недели.

Недавно эксперты британской военной разведки обнародовали отчет, в котором отмечается, что погода на востоке Украины может иметь значительное влияние на конфликт.

В отчете, опубликованном 9 февраля в Twitter Министерства обороны Великобритании, говорится о том, что накануне температура почвы на востоке Украины была около 0 °C. Прогнозы погоды на следующую неделю указывают на повышение температуры почвы и увеличение таяния снега. Это может привести к тому, что местность станет труднопроходимой для обеих армий.

В отчете также высказывается предположение, что военное командование с обеих сторон, скорее всего, постарается избегать планирования крупных наступательных операций в это время, поскольку фронт будет в наихудшем состоянии в середине и конце марта. Однако в отчете отмечается, что политические или оперативные возможности могут перевесить эти опасения, как это было продемонстрировано вторжением России в Украину в конце февраля 2022 года.

Как ранее сообщалось, российские войска начали очередное наступление в Луганской области, но украинские силы задерживают их от достижения важных успехов.