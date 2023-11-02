Будет свежей и без пятен: как почистить подушку без стирки

UAportal раскроет эффективные советы и методы очистки подушек без необходимости стирки. От использования спрея для ткани до точечной чистки – эти методы помогут освежить подушку и сохранить ее чистой.

Использование спрея-освежителя для тканей

Одним из эффективных методов очистки подушек без стирки является использование спрея для тканей. Наволочку следует снять, а подушку положить в хорошо проветриваемое место. Равномерно нанесите освежитель на обе стороны подушки, обеспечивая полное покрытие. Очень важно дать подушке полностью высохнуть на воздухе, прежде чем снова надевать наволочку. Такой подход поможет устранить неприятные запахи и освежить подушку, не прибегая к ее стирке.

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Применение точечной чистки

В случае небольших пятен на подушке эффективным средством является точечная чистка мягким моющим средством. Сделайте мыльную смесь, смешав небольшое количество моющего средства с водой. Смочите смесью чистую ткань или губку и осторожно нанесите ее на загрязненный участок. Промойте участок чистой влажной тряпкой, чтобы удалить остатки моющего средства. После этого дайте подушке полностью высохнуть, прежде чем использовать ее снова.

Удаление грязи и пыли с помощью пылесоса

С помощью пылесоса можно почистить подушку, не прибегая к стирке. Используйте насадку для обивки и осторожно проведите ею по обеим сторонам подушки, уделяя особое внимание швам и краям. Эта техника эффективно извлекает любую поверхностную грязь. Чтобы еще больше повысить чистоту, воспользуйтесь дезинфицирующим спреем, чтобы очистить подушку.

Использование защитного чехла

Для поддержания чистоты подушки и уменьшения частоты стирки рекомендуется использовать защитные чехлы. Они обеспечивают дополнительную защиту от пятен, аллергенов и пылевых клещей. Кроме того, чехол сохраняет форму подушки и продлевает ее общий срок службы.

Напомним, мы уже писали, как стирать разные виды тканей.

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