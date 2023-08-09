Чего следует остерегаться беременным во время затемнения: развенчание предрассудков

Беременность – это время, полное радости, ожидания, а иногда и тревоги. Будущие мамы часто получают множество советов и оговорок от друзей и родственников, имеющих благие намерения. Среди этих оговорок – предрассудки, связанные с затемнениями и их потенциальным вредом для еще нерожденных детей.

Один из таких предрассудков происходит из мифологии ацтеков, веривших, что лунное затмение происходит тогда, когда с Луны откусывают кусок. Это представление превратилось в мексиканское поверье, что если беременная женщина стала свидетелем затмения, то ее будущий ребенок будет иметь на лице метку. Так же индуистские тексты приписывают затмению демону Раху, пожирающему луну или солнце. Эти легенды привели к убеждению, что женщинам следует избегать наблюдения затемнения, чтобы предотвратить деформации лица или родимые пятна у их детей.

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Если смотреть прямо на солнце во время затемнения или в любое другое время, это может привести к "затменной слепоте" или необратимому повреждению сетчатки глаза. Поэтому для всех, включая беременных женщин, крайне важно избегать прямого солнечного света без должной защиты глаз.

Еще одно суеверие советует беременным женщинам не пользоваться ножами или острыми предметами для нарезки фруктов и овощей во время затемнения. Индийская астрология предполагает, что это может привести к развитию дефекта будущего ребенка. Однако это утверждение не имеет научной основы и остается недоказанным.

В некоторых культурах беременным женщинам советуют лежать прямо в постели во время затемнения, чтобы предотвратить развитие у ребенка искривленных суставов. Однако медики отвергают это мнение как безосновательное.

В Индии часто придерживаются религиозных обрядов, чтобы предотвратить какие-либо негативные последствия, связанные с затемнением. Некоторым женщинам советуют купаться до и после затемнения, молиться и соблюдать пост. Считается, что эти ритуалы защищают от отрицательных примет, связанных с небесным событием.

Напомним, слышали ли вы о том, что нельзя доедать за детьми, ведь, таким образом, есть риск забрать счастье и силу у малышей? Мы рассказали о трактовке этого предрассудка.

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