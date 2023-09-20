Чем кошачий наполнитель полезен для растений: четыре способа его использования на огороде

Для энтузиастов органического садоводства и любителей растений кошачий наполнитель может быть ценным ресурсом с многочисленными преимуществами. Его характеристики делают его универсальным вариантом как для комнатных, так и для уличных растений, также для огородов.

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Понимание состава кошачьего наполнителя

Наполнители для кошачьих туалетов бывают разных вариантов, и все они имеют в своем составе натуральные ингредиенты, чтобы удовлетворить предпочтения требовательных кошек. Химические добавки, которые могут быть неприятными для них, не используются, что делает наполнители безопасными для их использования.

Самые распространенные материалы, используемые в кошачьих наполнителях, включают опилки, кукурузный жмых, глину и цеолит. Производители часто добавляют дополнительные компоненты, такие как сода, древесный уголь или ионы серебра, чтобы устранить неприятные запахи и предотвратить размножение микроорганизмов.

Разнообразное применение кошачьего наполнителя

Удивительно, но кошачий наполнитель имеет широкий спектр применения на огородах, в садах и при уходе за комнатными растениями. Однако очень важно использовать для этих целей только натуральный и неиспользованный наполнитель.

Вот несколько способов использования кошачьего наполнителя:

Мульчирование: кошачий наполнитель, особенно из хвойных деревьев, можно использовать как мульчу. Однако важно помнить, что это может привести к снижению уровня азота в почве. Чтобы смягчить это, лучше использовать его для мульчирования между рядами.

Заменитель дренажа: часто используют в качестве заменителя дренажа для комнатных растений или деревьев. Подходят как деревянные, так и цеолитные наполнители для кошачьих туалетов. Они эффективно проводят влагу и оказывают благоприятное влияние на растения.

Компостирование: его можно добавлять в компост. Для этого наполнитель на основе опилок следует хранить в полиэтиленовом пакете не менее трех месяцев. В течение этого времени его следует обрабатывать раствором мочевины каждые 14 дней.

Рассада: его можно использовать даже для рассады, полностью устраняя потребность в почве.

Как правильно выбрать кошачий наполнитель

Подходящими вариантами являются наполнители на основе древесины и цеолита. Цеолит, в частности, является экологически чистым и долговечным продуктом, что делает его идеальным для использования в качестве наполнителя для кошачьих туалетов, как в помещении, так и на улице. Кроме того, наполнитель на основе цеолита очень рекомендуется для кошачьих туалетов.

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