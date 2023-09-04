Чем лучше постелить пол: преимущества и недостатки ламината

Чем лучше постелить пол: плюсы и минусы ламината

UAportal подготовил плюсы и минусы ламинированного пола, чтобы помочь принять взвешенное решение для вашего дома.

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Плюсы ламината:

Долговечность

Ламинат известен своей долговечностью, что делает его популярным выбором для обустройства полов с высокой проходимостью. Он устойчив к царапинам, пятнам и выцветанию, что делает его универсальным для домохозяйств с детьми или домашними животными.

Легкий уход

Ламинированные полы относительно легко чистить и ухаживать. Регулярного подметания, а также периодического мытья пола обычно достаточно, чтобы он выглядел чистым и ухоженным.

Экономическая выгода

По сравнению с другими вариантами, такими как твердая древесина или плитка, такой пол более доступен по цене. Ламинат обеспечивает аналогичную эстетическую привлекательность, что делает его бюджетным выбором для владельцев домов.

Минусы ламината:

Чувствительность к влаге

Одним из основных недостатков ламинированного пола является его чувствительность к влаге. Чрезмерное воздействие воды может привести к искривлению или разбуханию досок, что приведет к повреждению. Не рекомендуется укладывать ламинат в помещениях с повышенной влажностью или частыми случаями затопления, например в ванных комнатах или туалетах.

Ограниченная ремонтопригодность

Хотя ламинированный пол долговечен, его нелегко отремонтировать. Если доска повреждена или поцарапана, ее нельзя отшлифовать или отреставрировать как твердую древесину. В большинстве случаев нужно полностью заменить поврежденную часть, что может занять много времени и стоить дорого.

Нехватка подлинности

Хотя ламинированные полы могут имитировать внешний вид натуральных материалов, таких как твердая древесина или камень, ей может не хватать текстуры и вида настоящего материала. Некоторые люди предпочитают естественный вид и ощущения натуральных материалов, которые ламинат не может полностью воспроизвести.

Напомним, ранее мы писали о том, как вымыть пол, чтобы он блестел.

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