Чем может удивить актриса "Игры престолов": пять удивительных фактов о Софи Тернер

Софи Тернер, широко известная своей ролью Сансы Старк в сериале "Игра престолов", имеет несколько интригующих тайн, о которых мало кто знает. UAportal подготовил материал о некоторых малоизвестных аспектах жизни актрисы, благодаря которым можно узнать о ней больше.

Социальные сети помогли ей получить роль

В интервью журналу Porter Тернер рассказала, что ее подписчики в социальных сетях сыграли значительную роль в получении роли Сансы Старк. Она признала, что была другая актриса, более талантливая, но активная деятельность в интернете способствовала тому, что предпочтение отдано именно Софи.

Татуировка, имеющая большое значение

Тернер имеет треугольную татуировку на левой руке, о значении которой она рассказала журналу Rolling Stone. Татуировка выполнена на базе теории Платона о трех частях души и представляет братьев Софи и ее саму. Каждая сторона символизирует их по отдельности: разум – ее старшего брата Джеймса, дух – брата Вилла, а аппетит – ее саму. У Уилл есть соответствующая татуировка, а Джеймс решил не делать его.

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Настоящий цвет волос

В отличие от своей культовой рыжеволосой героини Сансы Старк, Тернер действительно является натуральной блондинкой. В интервью Marie Claire она рассказала, что блонд – это ее настоящий цвет волос, который помогает ей чувствовать себя более настоящей. В то время как рыжие волосы подчеркивают элегантность и уверенность в себе, светлые волосы лучше соответствуют ее личности, придавая ей чувство естественности и нотки дерзости.

Озвучка аудиокниг

Тернер озвучила две аудиокниги: "Девушка в зеркале" Льва Гроссмана, которая является рассказом, и "Город небесного огня" Кассандры Клер, которая является книгой из серии "Смертельные инструменты".

Актерство – страсть всей жизни

С 3-летнего возраста Тернер начала свой актерский путь. При поддержке матери она посещала театральные кружки и испытала восхищение этим делом. В интервью The Telegraph Тернер отметила, что мечта всей ее жизни – стать актрисой – успешно воплотилась в реальность.

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