Чим може здивувати акторка "Гри престолів" : п'ять дивовижних фактів про Софі Тернер

Софі Тернер, широко відома своєю роллю Санси Старк у серіалі "Гра престолів", має кілька інтригуючих таємниць, про які мало хто знає. UAportal підготував матеріал про деякі маловідомі аспекти життя акторки, завдяки яким можна дізнатися про неї більше.

Соціальні мережі допомогли їй здобути роль

В інтерв'ю журналу Porter Тернер розповіла, що її підписники в соціальних мережах відіграли значну роль в отриманні ролі Санси Старк. Вона визнала, що була інша актриса, більш талановита, але активна діяльність в інтернеті сприяла тому, що перевагу було віддано саме Софі.

Татуювання, що має велике значення

Тернер має трикутне татуювання на лівій руці, про значення якого вона розповіла журналу Rolling Stone. Татуювання виконане на базі теорії Платона про три частини душі і представляє братів Софі та її саму. Кожна сторона символізує їх по окремості: розум – її старшого брата Джеймса, дух – брата Вілла, а апетит – її саму. Вілл має відповідне татуювання, а Джеймс вирішив не робити його.

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Справжній колір волосся

На відміну від своєї культової рудоволосої героїні Санси Старк, Тернер насправді є натуральною блондинкою. В інтерв'ю Marie Claire вона розповіла, що блонд – це її справжній колір волосся, який допомагає їй відчувати себе більш справжню. У той час як руде волосся підкреслює елегантність і впевненість у собі, світле волосся краще відповідає її особистості, надаючи їй відчуття природності і нотки зухвалості.

Озвучка аудіокниг

Наразі Тернер озвучила дві аудіокниги: "Дівчина в дзеркалі" Льва Гроссмана, яка є оповіданням, і "Місто небесного вогню" Кассандри Клер, що є книгою із серії "Смертельні інструменти".

Акторство – пристрасть усього життя

З 3-річного віку Тернер розпочала свій акторський шлях. За підтримки матері вона відвідувала театральні гуртки та відчула захоплення цією справою. В інтерв'ю The Telegraph Тернер зазначила, що мрія всього її життя – стати актрисою – успішно втілилася в реальність.

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