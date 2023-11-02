Четыре лайфхака, которые помогут справиться с зубной болью

UAportal подготовил статью об эффективных способах облегчения зубной боли. Откройте для себя простые методы, которые могут обеспечить временное облегчение боли и уменьшение воспаления.

Полоскание теплой соленой водой

Один из эффективных лайфхаков для облегчения зубной боли – полоскание полости рта теплой соленой водой. В стакане теплой воды смешайте половину чайной ложки соли и ополосните ею рот примерно 30 секунд, а затем выплюньте. Этот соленый раствор помогает уменьшить воспаление и устранить некоторые бактерии, вызывающие зубную боль.

Холодный компресс

Еще один полезный совет – приложить холодный компресс. Возьмите чистую ткань, уложите внутрь кубики льда и осторожно прижмите ее к щеке у больного зуба. Это может обезболить участок, снизить отек и принести временное облегчение.

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Раствор гвоздичного масла

Сделайте раствор, смешав несколько капель гвоздичного масла с другим маслом, например оливковым. Затем нанесите смесь на больной зуб и десну с помощью ватной палочки. Гвоздичное масло содержит эвгенол – вещество, известное своими природными обезболивающими и противовоспалительными свойствами.

Чеснок

Если боль не проходит, попробуйте пожевать кусочек чеснока. Чеснок обладает антибактериальными свойствами и может помочь устранить бактерии, вызывающие зубную боль. Однако будьте осторожны, поскольку чеснок может быть острым и вызывать чувство жжения. Если дискомфорт становится слишком интенсивным, лучше убрать чеснок.

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