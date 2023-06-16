Когда женщинам исполняется 40 лет, многие из них стремятся обновить свой имидж и познакомиться с новыми прическами и образами. Однако важно знать, что некоторые модные тенденции могут непреднамеренно привести к тому, что вы будете выглядеть старше, а не моложе.

UAportal подготовил четыре оттенка волос, которых следует избегать после 40 лет. Они могут быть не лучшим вариантом для омоложения.

Пепельный блонд: Сходство с сединой

Хотя пепельный блонд давно популярен среди молодых женщин, на пожилых людей он не производит столь же лестного эффекта. Этот тон волос подчеркивает бледность кожи и привлекает внимание к морщинам, венам и покраснениям на лице. Вместо того чтобы придать молодость, пепельный блонд может непреднамеренно подчеркнуть признаки старения, поэтому лучше воздержаться от этого оттенка, если вы стремитесь выглядеть более энергичной и молодой.

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Яркие оттенки: Детская ошибка

Смелые и яркие цвета волос могут показаться привлекательными для тех, кто хочет заявить о себе, но после 40 они могут показаться незрелыми и требующими внимания. Выбор таких оттенков, как розовый, зеленый или голубой, может привести к созданию скорее комичного, чем стильного образа, и невольно прибавит вам лет. Чтобы сохранить утонченный и соответствующий возрасту вид, рекомендуется избегать этих слишком ярких и броских тонов.

Черный цвет: Не всегда молодежный выбор

Черный цвет волос часто выбирают, полагая, что он придает более моложавый вид. Однако очень важно учитывать долгосрочные последствия такого решения. Удаление пигмента с окрашенных в черный цвет волос может оказаться довольно сложной задачей, если вы захотите изменить цвет волос в будущем.

Кроме того, черные волосы могут создавать резкий контраст с цветом лица, делая кожу более бледной и подчеркивая темные круги и морщины вокруг глаз. Чтобы добиться более сияющего и живого вида, рекомендуется рассмотреть другие варианты цвета, которые дополнят ваши черты лица.

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Красный: Смелый выбор с оговорками

В погоне за кардинальным преображением и ярким цветом некоторые женщины выбирают красную или ярко-красную краску для волос. Важно помнить, что эти оттенки могут подойти не всем, независимо от возраста. Ярко-красные оттенки могут создать разительный контраст с цветом кожи и глаз, потенциально затмевая вашу естественную красоту.

Кроме того, стоит отметить, что для достижения рыжего цвета волос часто используется обесцвечивание, которое может потенциально повредить и без того хрупкие локоны. Таким образом, женщинам старшего возраста необходимо уделять первостепенное внимание уходу за волосами, учитывая потенциальные риски, связанные с этим ярким выбором.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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