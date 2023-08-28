Чихает кот или кошка: как это может оградить хозяина от несчастья

На протяжении всей истории кошки занимали особое место в человеческой культуре. Как следствие, эзотерики и любители этих очаровательных домашних любимцев уделяли пристальное внимание поведению кошек, особенно когда дело касалось их чихания.

Считается, что кошачье чихание содержит важные приметы и послания. Одно из таких поверий связано с прогнозами погоды. По давним верованиям, если кот чихает, это предвещает дождь. Кроме того, это может указывать на близкий визит дальних родственников.

Читайте также: Приведет к потере денег: почему нельзя класть ключи в кошелек

Интересно, что чихающему коту принято желать крепкого здоровья. Считается, что таким образом кошка защитит своего хозяина от несчастья, выступая в роли телохранителя от любого потенциального вреда, который может его постичь.

Говорят, что если успеть загадать желание во время кошачьего чихания, то оно обязательно сбудется. В некоторых случаях кошачье чихание может даже служить предупреждением. Например, если человек собирается в путь, а его кот прыгает на руки и чихает, считается, что это знак потенциальных затруднений на будущей дороге.

Напомним, мы уже писали о действительно работающих денежных приметах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!