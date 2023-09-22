Что будет, если черный кот перебежит дорогу: объяснение народного предрассудка

Издавна считали, что встреча с перебежавшей дорогу черной кошкой может принести неприятности и несчастья. Однако подлинные последствия этой встречи могут зависеть от того, в каком направлении движется кошка. Многие из нас все еще меняют маршрут, встречая на дороге черного кота. UAportal подготовил материал, который поможет разобраться в этой примете.

По народному поверью, если черный кот перебегает дорогу справа налево, это означает, что полоса неудач закончилась. Не считая того, если темная кошка перебегает дорогу слева направо, считается, что это принесет маленькие испытания и проблемы.

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Есть и другие приметы, связанные со встречей с черными котами. Например, если животное бросается под ноги, это служит предупреждением о надвигающейся опасности и побуждает человека выбрать альтернативный путь.

Можно предпринять определенные действия, чтобы предотвратить потенциальные несчастья после встречи с черной кошкой. Эти ритуалы включают в себя сплевы трижды через левое плечо, взявшись за пуговицу и пройти через место, где кошка перешла дорогу. Другая практика предполагает остановиться и перекрутить шляпу, или, если ее нет, завязать платок на голову.

Считается, что ходьба задом вперед по той части дороги, по которой бежал кот, сбивает с толку злые силы. Пересечение среднего и указательного пальцев, сначала на левой руке, а затем на правой, также приносит защиту. Если черная кошка перебегает дорогу перед автомобилем, рекомендуется нарисовать крест в верхнем правом углу всех окон.

Напомним, 1 марта, в первый день весны, отмечают международный день кошек.

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