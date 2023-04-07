Что будет, если съесть яйцо с двумя желтками: запреты и предрассудки

Запреты и суеверия в Украине были неотъемлемой частью культурного наследия страны на протяжении веков. Передаваясь из поколения в поколение, эти обычаи и поверья стали важным аспектом повседневной жизни. UAportal собрал некоторые бытовые и семейные суеверия, распространенные в Украине

Стучать по дереву

В Украине распространено суеверие стучать по дереву после загадывания желания или выражения позитивной мысли, чтобы предотвратить невезение.

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Просыпать соль

Считается, что если рассыпать соль на стол или на землю, это принесет несчастье. Чтобы нейтрализовать негативное воздействие, принято правой рукой бросать щепотку соли через левое плечо.

Яйца

В украинской культуре яйца считаются символом жизни и плодородия. Считается, что если человек съедает яйцо с двумя желтками, это знак удачи и процветания.

Толкование снов

В украинской культуре принято считать, что сны имеют значение и смысл. Существует поверье, что плохих снов можно избежать, если перед сном положить под подушку кусочек хлеба или чеснок.

Ранее UAportal писали о том, почему нельзя дарить цветы в горшке, а также о приметах и предрассудках, связанных с приходом гостей.

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