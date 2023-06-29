Что делать, если постоянно снятся ужасы: пять полезных советов
Если вам постоянно надоедают ужасы или тревожные сны, необходимо решить эту проблему и сделать все, чтобы улучшить свое психическое здоровье. UAportal подготовил список из пяти полезных советов, как от этого избавиться.
Придерживайтесь гигиены сна
Придерживайтесь регулярного графика сна: засыпайте и просыпайтесь в одинаковое время ежедневно. Неизменный режим и спокойные условия для ночевки могут существенно повлиять на сновидение. Убедитесь, что в вашей спальне уютно, тихо и нет факторов, которые отвлекают. Избегайте сильного возбуждения накануне ночного отдыха: просмотр напряженных фильмов или работа в компьютере или телефоне.
Избегайте стресса и обеспокоенности
Стресс и обеспокоенность могут способствовать появлению плохих снов. Физические упражнения, медитация или упражнения на глубокое дыхание, помогут снять тревогу и улучшить сон. Попробуйте также техники релаксации, чтобы создать ощущение спокойствия.
Выучите дневник сновидений
Сразу после пробуждения, записывайте в дневник все, что вам снилось. Это может помочь понять закономерности, темы сновидений, а также их глубинное содержание. Через определенное время, вероятно, вы можете определить потенциальные триггеры.
Анализ ваших снов с психотерапевтом или консультантом поможет вам получить дополнительную информацию и понять некоторые моменты лучше.
Практикуйте терапию репетиции образов
Во время Репетиционной терапии образов (IRT) пациент превращает ужасный и страшный сценарий сна в позитивный. Для этого вечером нужно представить себе новую версию истории, которая повторяется, с позитивным или нейтральным концом.
Осмысливая эти измененные сценарии, вы можете перепрограммировать свое подсознание и уменьшить количество негативных снов.
Обратитесь за профессиональной помощью
Если плохие сны не прекращаются и существенно влияют на вашу повседневную жизнь, возможно, будет полезно обратиться к специалисту по психическому здоровью.
Терапевт или консультант, который имеет опыт анализа сновидений и расстройств сна. Он может лечить вас с помощью таких методов, как когнитивная поведенческая терапия бессонницы (CBTI) или десенсибилизация и репроцессинг движения глаз (EMDR).
Эти методы лечения помогут вам найти скрытую травму, справиться с тревогой и улучшат сон.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
Раньше, UaPortal поделился советами, что делать, если вы постоянно опаздываете.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!