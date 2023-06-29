Що робити, якщо постійно сняться жахіття: п'ять корисних порад

Якщо вам постійно надокучають жахіття чи тривожні сни, необхідно розв’язати цю проблему та зробити все, щоб покращити своє психічне здоров'я. UAportal підготував список з п'яти корисних порад, як цього позбутися.

Дотримуйтеся гігієни сну

Дотримуйтеся регулярного графіка сну: засинайте та прокидайтеся в однаковий час щодня. Незмінний режим та спокійні умови для ночівлі можуть суттєво вплинути на сновидіння. Переконайтеся, що у вашій спальні комфортно, тихо і немає факторів, що відволікають. Уникайте сильного збудження напередодні нічного відпочинку: перегляд напружених фільмів або робота в комп’ютері чи телефоні.

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Уникайте стресу та занепокоєння

Стрес та занепокоєння можуть сприяти появі поганих снів. Фізичні вправи, медитація чи вправи на глибоке дихання, допоможуть зняти тривогу та покращити сон. Спробуйте також техніки релаксації, щоб створити відчуття спокою.

Вивчіть щоденник сновидінь

Відразу після пробудження, записуйте в щоденник все, що вам снилося. Це може допомогти зрозуміти закономірності, теми сновидінь, а також їх глибинний зміст. Через певний час, ймовірно, ви можете визначити потенційні тригери.

Аналіз ваших снів із психотерапевтом чи консультантом допоможе вам отримати додаткову інформацію та зрозуміти деякі моменти краще.

Практикуйте терапію репетиції образів

Під час Репетиційної терапії образів (IRT) пацієнт перетворює жахливий та страшний сценарій сну на позитивний. Для цього ввечері потрібно уявити собі нову версію історії, що повторюється, з позитивним або нейтральним кінцем.

Осмислюючи ці змінені сценарії, ви можете перепрограмувати свою підсвідомість і зменшити кількість негативних снів.

Зверніться за професійною допомогою

Якщо погані сни не припиняються та суттєво впливають на ваше повсякденне життя, можливо, буде корисно звернутися до фахівця з психічного здоров'я.

Терапевт або консультант, який має досвід аналізу сновидінь та розладів сну. Він може лікувати вас за допомогою таких методів, як когнітивна поведінкова терапія безсоння (CBTI) або десенсибілізація та репроцесинг руху очей (EMDR).

Ці методи лікування допоможуть вам віднайти приховану травму, впоратися з тривогою та покращать сон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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