Что делать, если постоянно снятся ужасы: пять полезных советов

Если вам постоянно надоедают ужасы или тревожные сны, необходимо решить эту проблему и сделать все, чтобы улучшить свое психическое здоровье. UAportal подготовил список из пяти полезных советов, как от этого избавиться.

Придерживайтесь гигиены сна

Придерживайтесь регулярного графика сна: засыпайте и просыпайтесь в одинаковое время ежедневно. Неизменный режим и спокойные условия для ночевки могут существенно повлиять на сновидение. Убедитесь, что в вашей спальне уютно, тихо и нет факторов, которые отвлекают. Избегайте сильного возбуждения накануне ночного отдыха: просмотр напряженных фильмов или работа в компьютере или телефоне.

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Избегайте стресса и обеспокоенности

Стресс и обеспокоенность могут способствовать появлению плохих снов. Физические упражнения, медитация или упражнения на глубокое дыхание, помогут снять тревогу и улучшить сон. Попробуйте также техники релаксации, чтобы создать ощущение спокойствия.

Выучите дневник сновидений

Сразу после пробуждения, записывайте в дневник все, что вам снилось. Это может помочь понять закономерности, темы сновидений, а также их глубинное содержание. Через определенное время, вероятно, вы можете определить потенциальные триггеры.

Анализ ваших снов с психотерапевтом или консультантом поможет вам получить дополнительную информацию и понять некоторые моменты лучше.

Практикуйте терапию репетиции образов

Во время Репетиционной терапии образов (IRT) пациент превращает ужасный и страшный сценарий сна в позитивный. Для этого вечером нужно представить себе новую версию истории, которая повторяется, с позитивным или нейтральным концом.

Осмысливая эти измененные сценарии, вы можете перепрограммировать свое подсознание и уменьшить количество негативных снов.

Обратитесь за профессиональной помощью

Если плохие сны не прекращаются и существенно влияют на вашу повседневную жизнь, возможно, будет полезно обратиться к специалисту по психическому здоровью.

Терапевт или консультант, который имеет опыт анализа сновидений и расстройств сна. Он может лечить вас с помощью таких методов, как когнитивная поведенческая терапия бессонницы (CBTI) или десенсибилизация и репроцессинг движения глаз (EMDR).

Эти методы лечения помогут вам найти скрытую травму, справиться с тревогой и улучшат сон.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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