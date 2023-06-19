Что делать, если разбился ртутный термометр и почему нельзя заметать веником

Разбить ртутный термометр может каждый, и UAportal подготовил важные рекомендации о том, как эффективно справиться с этой ситуацией. Эти шаги, направленные на обеспечение безопасности и надлежащую очистку, помогут снизить риски, связанные с воздействием ртути.

Проветрить помещение и покинуть его

Если вы разбили ртутный термометр, первым и самым важным шагом является эвакуация из помещения. Ртуть испаряется при комнатной температуре и может быть опасна при вдыхании. Откройте окна и двери, чтобы проветрить помещение и минимизировать воздействие.

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Не прикасайтесь к ртути

Избегайте прямого контакта с разлитой ртутью во избежание впитывания кожей или случайного проглатывания. Ртуть легко распадается на мелкие капли, что затрудняет ее локализацию. Используйте перчатки или любые доступные инструменты, например, кусок картона или пластиковый пакет, чтобы работать с ртутью без прямого контакта.

Соберите необходимые материалы для очистки

Чтобы безопасно убрать пролитую ртуть, соберите следующие материалы: латексные или нитриловые перчатки, защита для глаз (очки или защитные стекла), пакеты Ziplock или герметичные контейнеры, картон или жесткая бумага, клейкая лента или скотч, фонарик.

Соберите видимые капли ртути

Осторожно соберите видимые капли ртути с помощью жесткой бумаги или картона. Не подметайте и не толкайте капли ртути, так как это может привести к их рассеиванию и дальнейшему распространению. Собранные капли ртути поместите в герметичный пластиковый пакет или герметичный контейнер.

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Используйте ленту для сбора мелких капель

Для сбора мелких капель или труднодоступных мест используйте клейкую ленту или скотч. Прижмите ленту к каплям ртути, затем осторожно отклейте ее и поместите в герметичный пластиковый пакет или герметичный контейнер. Повторяйте этот процесс, пока не будет собрана вся видимая ртуть.

Проверьте наличие остаточной ртути

Даже после удаления видимых капель на поверхностях или в щелях могут оставаться остатки ртути. Используйте фонарик под небольшим углом, чтобы выявить оставшиеся капли. Если таковые обнаружены, повторяйте процесс удаления капель до тех пор, пока участок не будет очищен от частиц ртути.

Утилизируйте ртуть надлежащим образом

Свяжитесь с местным отделом охраны окружающей среды или здравоохранения, чтобы узнать о надлежащих методах утилизации ртути. В некоторых муниципалитетах есть специальные пункты сдачи или центры опасных отходов, где ртуть можно безопасно утилизировать. Никогда не выбрасывайте ртуть в обычный бытовой мусор и не выливайте ее в канализацию, так как это может нанести вред окружающей среде.

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