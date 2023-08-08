Что делать с ненужной одеждой: пять полезных советов

В идеальном мире одежда должна служить всю жизнь, но в реальности обычно человек либо вырастает из нее, либо изнашивает, либо изменяются вкусы и предпочтения. К сожалению, ошеломляющие 70 процентов выброшенной одежды оказываются на свалках, особенно в странах Великого Юга. Так как можно ответственно избавиться от старой одежды?

Продайте его на платформы по перепродаже секонд-хенда

Подумайте об использовании таких платформ, как Shafa, Olx или eBay, чтобы дать одежду вторую жизнь. Обеспечивая, чтобы вещи оставались в обращении и их носили другие, можно внести вклад в устойчивое развитие моды. Основатель Give Your Best, подчеркивает важность сохранения одежды в хорошем состоянии.

Организуйте обмен одеждой

Если продавать одежду онлайн кажется сложной задачей, можно организовать обмен одеждой с друзьями или найти ближайший комиссионный магазин. Таким образом, вещи найдут новых хозяев и будут продолжать носиться.

Пожертвуйте на благотворительность

Хотя благотворительные магазины могут быть переполнены низкокачественной одеждой, пожертвования остаются очень важными для поддержания добрых дел. Убедитесь, что вещи, которые вы хотите пожертвовать, находятся в хорошем состоянии и пригодны для ношения другими людьми.

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Используйте онлайн-платформы

Give Your Best – это онлайн-платформа, позволяющая пожертвовать ненужную одежду беженцам, жертвам торговли и пострадавшим от домашнего насилия. Женщины и дети, которые сталкиваются с нехваткой вещей, могут получить доступ к этой одежде онлайн. Кроме того, рассмотрите возможность использования Thrift+, которая предоставляет котомки для любимого наряда. Они занимаются перепродажей одежды в хорошем состоянии, предлагают баллы за ваши взносы, а непроданные вещи жертвуют на благотворительность или ответственно перерабатывают.

Восстановите свою одежду

Прежде чем разводиться с гардеробом, подумайте о том, чтобы отремонтировать его, чтобы продлить срок службы. Убедившись, что вещи в хорошем состоянии, можно увеличить шансы на то, что кто-нибудь другой сможет ими пользоваться. Продавцы подчеркивают важность того, чтобы дать одежде еще одну жизнь в чьем-то шкафу.

Напомним, мода меняется довольно быстро, поэтому вещи, которые были актуальны еще несколько лет назад, сейчас могут выглядеть неуместно.

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