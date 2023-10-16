Что может повлиять на ваш бюджет: верование о деньгах

Деньги, как известно, не падают с неба, однако есть верования, в которых указанные ситуации благоприятны для обогащения. UAportal подготовил малоизвестные верования об обогащении, или наоборот, бедность, чтобы лучше ознакомиться с суевериями в мире.

Не кладите сумочку на пол, чтобы не потерять деньги

Считается, что пол это слишком грязное место для ценных вещей, поэтому ставить сумочку на пол свидетельствует о том, что вы не цените свое состояние и не боитесь его потерять. Избегайте контакта сумочки с полом, чтобы уберечь себя от нищеты.

Зудящие ладони – богатство не за горами

В мире существует распространенный предрассудок, что зудящие ладони это знак о скорейшем обогащении, но ни в коем случае нельзя ее чесать другой рукой. Потрите ладонь о дерево, или удержитесь от утоления зуда вообще. Будьте особенно осторожны, если чешется левая ладонь, ведь это может свидетельствовать о приближении бедности.

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Поднять копейку с земли

Нет ничего приятнее неожиданно найденной купюры на улице. Будь пять гривен или сто, никто бы не отказался, однако мало кто обратит внимание на мелкий номинал. Согласно поверью, если потратить свое время на поднятие мелкой монеты, то это свидетельствует о приближении богатства, ведь человек не поленился наклониться за монетой, так что не ленится и работать на свое счастье.

Птичий помет как хорошая примета

Люди верят, что за птичьим пометом идет финансовое обогащение, ведь по законам вселенной черная полоса всегда заменяется белой. Судьба таким образом просит прощения за доставленные неудобства во время важной встречи или поездки.

Не кладите деньги лицом купюры вниз

Существует поверье, что если класть деньги лицевой стороной вниз, это приносит неудачу. Считается, что это поверье возникло в Китае, где считается неуважением к деньгам. Такие деньги называют "спящими", ведь не принесут вам никакого обогащения и пользы, и, скорее всего, будут потрачены впустую.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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