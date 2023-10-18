Что нельзя ставить в микроволновку: список

UAportal подготовил подборку вещей, которые нельзя ставить в микроволновку. Благодаря соблюдению этих рекомендаций можно избежать потенциальных опасностей на кухне и предотвратить катастрофу.

Меланиновая или пластиковая посуда

Не ставьте в микроволновку меланиновую или пластиковую посуду, контейнеры или обертки. Высокая температура может привести к расплавлению этих материалов и попаданию вредных химических веществ в пищу, что представляет угрозу для здоровья. Для разогрева или приготовления пищи выбирайте стеклянные, керамические или бумажные тарелки, можно использовать в микроволновке.

Алюминиевая фольга и металлическая посуда

Никогда не используйте алюминиевую фольгу или какие-либо металлические предметы в микроволновке. Металл может искрыть и вызвать пожар из-за электромагнитной реакции с микроволнами.

Это касается металлической посуды, столового серебра или любой посуды с металлическими акцентами. Для обеспечения максимальной безопасности используйте стеклянную или керамическую посуду, подходящую для использования в микроволновке.

Пенопластовые контейнеры и полиэтиленовые пакеты

Не используйте контейнеры из пенопласта или полиэтиленовые пакеты в микроволновке. Высокая температура может привести к плавлению этих материалов, что может привести к попаданию вредных химических веществ в вашу пищу. Переложите пищу в посуду, подходящую для использования в микроволновке, или используйте обертки.

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Дорожные чашки и пластиковые бутылки для воды

Не ставьте в микроволновку дорожные термосы или пластиковые бутылки с водой. Эти емкости могут быть не рассчитаны для нагрева, что может привести к деформации, расплавлению и попаданию токсинов в напиток. Налейте напиток в чашку, подходящую для использования в микроволновке, или подогрейте его в кастрюле на плите.

Яйца

Не готовьте в микроволновке целые яйца, независимо от того, разбиты они или в скорлупе. Пара, образующаяся внутри яйца, может привести к его взрыву, создавая значительный риск получения ожогов или повреждения микроволновки. Если вы хотите приготовить яйца в микроволновке, убедитесь, что они полностью сварены, или используйте другие методы приготовления.

Напомним, мы рассказали, почему нельзя выключать микроволновку раньше запланированного времени.

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