Что сделать, чтобы маникюр держался дольше: правила ухода за ногтями

Уход за руками необходим каждому. UAportal подготовил несколько советов, которые помогут вашим рукам выглядеть так же безупречно, как у таких икон стиля, как Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Выбирайте качество, а не количество

Одна из самых главных ошибок, которой следует избегать – это нанесение чрезмерного количества лака для ногтей. Слишком большое количество слоев может привести к пересушиванию лака, который легко повредить.

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Даже после нескольких часов, проведенных в ожидании высыхания, вы можете получить некрасивые вмятины при соприкосновении с одеждой. Чтобы добиться безупречного вида, выбирайте высококачественный лак для ногтей с густой консистенцией, который обеспечивает отличное покрытие всего в несколько слоев.

Стремитесь к равномерной длине ногтей

Неравномерная длина ногтей может бросаться в глаза и отвлекать от безупречного внешнего вида. Если у вас не хватает времени на правильный уход за ногтями, лучше займитесь этим в другой день. Избегайте соблазна оставить один ноготь длиннее или короче других. Вместо этого, когда один ноготь ломается, найдите время подстричь остальные, чтобы обеспечить равномерность и гладкость общего вида.

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Следите за тенденциями в маникюре

Хотя важно выражать свой индивидуальный стиль, не менее важно быть в курсе современных тенденций. Устаревшие виды, такие как чрезмерное количество страз и неоновые цвета, напоминающие об ушедшей эпохе, могут создать впечатление плохого вкуса. Чтобы сохранить современный и модный маникюр, выбирайте такие модные оттенки, как кукольный розовый, спокойный голубой, лимонный или тропический зеленый, чтобы создать яркий и летний образ.

Обработайте кутикулу

Одних только ухоженных ногтей недостаточно, чтобы добиться полированного вида, если ваши кутикулы находятся в запущенном состоянии. Отросшие и загрубевшая кутикула может испортить общий вид ваших рук. Перед нанесением лака для ногтей всегда помните, что кутикулу нужно правильно обработать и подрезать. Этот простой шаг гарантирует, что ваш маникюр будет выглядеть ухоженным и подчеркнет красоту ваших ногтей.

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