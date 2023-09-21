Что сделать, чтобы цветочный букет стоял как можно дольше: 4 лайфхака

Букеты, которые вам дарят очень быстро увядают и теряют свою красоту? UAportal собрал важные советы, которые помогут вам продлить жизнь цветов, чтобы сохранить их свежесть и утонченность.

Обрежьте стебли цветов

Перед тем, как поставить букет в воду, нужно немного обрезать стебли. Острыми ножницами или флористическим ножом произведите чистый срез под углом 45 градусов. Это обеспечит цветам новую площадь поглощения воды и питательных веществ. Любые листья, которые могут быть погружены в воду, следует удалить, чтобы предотвратить размножение бактерий.

Используйте чистую вазу и свежую воду

Сначала вазу следует промыть теплой водой с мылом и тщательно все прополоскать. Используйте воду для комнатной температуры. Кроме этого, вы можете добавить подкормку для цветов, если она идет в комплекте с букетом.

Помните, что замена воды каждые два-три дня будет препятствовать размножению бактерий и сохранит свежесть цветов.

Храните букет как можно дальше от прямых солнечных лучей и источников тепла

Цветы чувствительны к теплу, так как это может привести к их выгоранию и увяданию. Чтобы продлить жизнь букета, его следует поставить в прохладное место как можно дальше от солнечных лучей, вентиляционных отверстий и излучающих тепло приборов.

Регулярно опрыскивайте цветы

Цветы лучше цветут во влажной среде, поэтому регулярное опрыскивание поможет продлить их свежесть. Это можно делать с помощью пульверизатора, наполненного чистой водой. Однако следует избегать увлажнения цветов, чувствительных к воде, например, речь идет об орхидеях или суккулентах.

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